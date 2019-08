Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfe5b0e3-e20e-47bf-87c3-e42de2b806fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben alig értették, mi célt szolgál, ma már internetes kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a hashtag, ami 12 évvel ezelőtt használtak először.","shortLead":"Kezdetben alig értették, mi célt szolgál, ma már internetes kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a hashtag, ami 12...","id":"20190823_hashtag_12_eves_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe5b0e3-e20e-47bf-87c3-e42de2b806fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cdcf17-c7f2-4afe-828b-62a5eaf6803b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_hashtag_12_eves_twitter","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:03","title":"#istenéltessen - Ma 12 éves a hashtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tovább bővülhet a Német humor ezer éve című kiadvány.","shortLead":"Tovább bővülhet a Német humor ezer éve című kiadvány.","id":"20190822_Egymillio_eurot_nyer_aki_bebizonyitja_hogy_Bielefeld_nem_letezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed10ab54-5b35-42c1-8ea2-83305ecede11","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Egymillio_eurot_nyer_aki_bebizonyitja_hogy_Bielefeld_nem_letezik","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:15","title":"Egymillió eurót nyer, aki bebizonyítja, hogy Bielefeld nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","shortLead":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","id":"20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0ff475-0143-48e2-8aec-b894136aed03","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:58","title":"Meghalt David Koch, az egyik leggazdagabb ember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","shortLead":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","id":"20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ed5d1-8c49-4193-a864-9d98ea8737cc","keywords":null,"link":"/elet/20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:59","title":"37 éves, évtizedek óta fogságban él, 137 tagú család tagja, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai vadkamerák felvételein. Az amerikai hatóságok vizsgálják, mi lehet az idegrendszeri zavar oka.

","shortLead":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai...","id":"20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5919d28-b925-44b4-add2-876955247b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:03","title":"Rejtélyes idegrendszeri betegség miatt támolyognak az állatok Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","shortLead":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","id":"20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803120e0-e777-4cd7-8ee0-8bcbf6c318a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:55","title":"Trump nekiment az általa kinevezett jegybankelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti Sportközpontok, amely a kormányzati költségvetési fegyelem iskolapéldája: év közben, ötletszerűen osztanak rá projekteket és az azokhoz tartozó ingatlanokat, forrásokat. Ez azonban messze nem a teljes sportra elköltött összeg a büdzsében.","shortLead":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti...","id":"20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45fcb1c-950b-4eee-826c-bbcd97364f5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:00","title":"14 milliárd helyett 101 milliárdot költött egyetlen év alatt a Nemzeti Sportközpontok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház vezetésének felelőssége is felmerül a Honvédkórházban meghalt beteg ügyében - véli Kunetz Zsombor szakértő. A kórházban komoly rendszerhibák vannak, de nemcsak ott, hanem az összesben, dől össze az egész rendszer.

","shortLead":"A kórház vezetésének felelőssége is felmerül a Honvédkórházban meghalt beteg ügyében - véli Kunetz Zsombor szakértő...","id":"20190824_Kunetz_a_Honvedkorhazban_meghalt_betegrol_Komoly_rendszerhibak_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54a6263-72b3-4c76-b65e-9ac24fca0043","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Kunetz_a_Honvedkorhazban_meghalt_betegrol_Komoly_rendszerhibak_vannak","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:29","title":"Kunetz a Honvédkórházban meghalt betegről: Komoly rendszerhibák vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]