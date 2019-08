Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58438d32-1f0a-4260-8bcc-4556bcc253de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tortúratesztnek vetette alá a Redmi – egyelőre még be sem mutatott – újdonságát, a Redmi Note 8 Pro nevű androidos készüléket.","shortLead":"Szokatlan tortúratesztnek vetette alá a Redmi – egyelőre még be sem mutatott – újdonságát, a Redmi Note 8 Pro nevű...","id":"20190827_redmi_note8_pro_torturateszt_sulyemelovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58438d32-1f0a-4260-8bcc-4556bcc253de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88638f28-22c5-4e8e-a434-5c357e836457","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_redmi_note8_pro_torturateszt_sulyemelovel","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Ráállt két telefonra a súlyemelő, így mutatta meg a Redmi, mennyire strapabíró az új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és akadémikust, akit január óta tartanak fogva. Az ausztrál kormány tiltakozik.","shortLead":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és...","id":"20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff7092-b635-4b8f-b6be-8cbe1d1a1823","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:05","title":"Akár ki is végezhetik a Kínában letartóztatott akadémikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való jogot, illetve az embertelen bánásmód tilalmát annak a Szergej Magnyitszkijnak az ügyében, akit egy évig tartottak fogva adócsalás miatt, eközben nem megfelelő orvosi ellátást kapott, és gumibottal bántalmazták is, mondta ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A férfi korrupciós ügyeket leplezett le, 2009-ben halt meg a börtönben. \r

\r

","shortLead":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és...","id":"20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c29485-88ed-4ae2-a370-1fe3dbd36de8","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:25","title":"Az orosz állam felelős a korrupcióellenes aktivista haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","shortLead":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","id":"20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec418ba-2433-4719-8ba4-ce2f8d795757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:03","title":"Újabb részletek derültek ki a titokzatos televízióról, amit a OnePlus gyárt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a vonat. Csak a késések miatt több mint 7 munkanapnyi idő esett ki az életéből.","shortLead":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a vonat. Csak...","id":"20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23da7fd-799e-4391-8150-1e0bed1ea2c0","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:26","title":"Egy mérnök egy éven át rögzítette, mennyit késik a vonata: brutális idejét rabolta el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","shortLead":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","id":"20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efe7b9c-850f-4c16-b655-9dc452d1913d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:40","title":"Kivonul az OTP Bank Szlovákiából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d45c39b-6b76-4602-bc2b-007e5757635c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Sorra indulnak Európa és Észak-Amerika városaiban a tesztprogramok, melyek célja, hogy kiderítsék: meg lehet-e úgy szüntetni a hajléktalanságot, mint Finnországban, ahol bérlakásokat adtak az utcára kerülőknek. Az állam anyagilag is jól járt, a lakáspiacot sem tette tönkre a módszer, épp csak a szomszédok nem örülnek mindig az új lakóknak. Magyarország ettől nagyon messze van, itt a vakszerencsén múlik, van-e valakinek esélye szociális alapon lakhatásra.\r

","shortLead":"Sorra indulnak Európa és Észak-Amerika városaiban a tesztprogramok, melyek célja, hogy kiderítsék: meg lehet-e...","id":"20190827_hajlektalanok_finnorszag_lakhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d45c39b-6b76-4602-bc2b-007e5757635c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a8a36-4d83-4d9c-b84a-fa620827c5da","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_hajlektalanok_finnorszag_lakhatas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:00","title":"Bíróság helyett bérlakások: működne nálunk a hajléktalanokat segítő finn modell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","shortLead":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","id":"20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a043c6c9-1310-4c63-a5f8-2cbeae31de61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:03","title":"Ez a világ első 64 megapixeles kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]