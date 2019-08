Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűsített átadással kerül az osztrák hatóságok elé a férfi, akit egy májusi gyilkossággal vádolnak.","shortLead":"Egyszerűsített átadással kerül az osztrák hatóságok elé a férfi, akit egy májusi gyilkossággal vádolnak.","id":"20190828_Kiadjak_Ausztrianak_a_ferfit_aki_Budapesten_bujkalt_egy_gyilkossag_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8b990-a0ce-4a2d-b93a-cf5d90e676b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Kiadjak_Ausztrianak_a_ferfit_aki_Budapesten_bujkalt_egy_gyilkossag_utan","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:44","title":"Kiadják Ausztriának a férfit, aki Budapesten bujkált egy gyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet az önkormányzati választás előtti kampányban. Villámárvizek, üzemzavarok, dráguló tömegközlekedés, trópusi betegségek elterjedése – ezeket mind elhozhatja az éghajlatváltozás. A támadó szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","shortLead":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","id":"20190829_bauer_oseink_tevedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f8e00-b7fe-45d9-91b6-fcfef08da7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_bauer_oseink_tevedese","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:11","title":"Bauer: Őseink tévedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","shortLead":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. 