[{"available":true,"c_guid":"fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság munkatársát.","shortLead":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság...","id":"20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cf951d-f81e-46f5-a3fd-507d74a15e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:59","title":"A Momentum politikusa felhívta az újságírót, aki nem írt róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26104923-f0a6-4a70-89ea-b78fcb81c9b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megint nem sikerült eljutni az űrbe a Khomeini Űrközpontból.","shortLead":"Megint nem sikerült eljutni az űrbe a Khomeini Űrközpontból.","id":"20190830_Felrobbant_Iran_uj_raketaja_az_inditoallason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26104923-f0a6-4a70-89ea-b78fcb81c9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0116b6c1-bea7-4877-86ad-75abc546ce1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Felrobbant_Iran_uj_raketaja_az_inditoallason","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:04","title":"Felrobbant Irán új rakétája az indítóálláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két évtizedébe telt a NASA-nak, miközben felfoghatatlan pénzt költöttek el rá.","shortLead":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két...","id":"20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13faba-445a-4174-8b96-55213e27d1e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:03","title":"20 évnyi szerelgetés után a NASA összerakta a Hubble utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","shortLead":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","id":"20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267fd65c-2fd8-4f89-92e3-f2fe430f812b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:38","title":"A bíróság nem akadályozta meg a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c64ee5-2ebf-45d5-99f2-baa250ef6df7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyurcsó Ádám visszatér Felcsútra.","shortLead":"Gyurcsó Ádám visszatér Felcsútra.","id":"20190829_Magyar_valogatott_jatekost_igazolt_a_Puskas_Akademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c64ee5-2ebf-45d5-99f2-baa250ef6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171a237-c622-414a-b1b9-59c77e55c602","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Magyar_valogatott_jatekost_igazolt_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:47","title":"Magyar válogatott játékost igazolt a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás az Akik maradtak című filmje díszes társaságban debütálhat a Telluride Filmfesztiválon: többek között Terrence Malick és Edward Norton filmjeivel együtt kapott az alkotás meghívót. Legutóbb a Saul fia szerepelt magyar filmként a coloradói szemlén. ","shortLead":"Tóth Barnabás az Akik maradtak című filmje díszes társaságban debütálhat a Telluride Filmfesztiválon: többek között...","id":"20190830_Az_Oscar_eloszobajaban_mutatjak_be_a_Susotazs_rendezojenek_nagyjatekfilmjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d195db23-0849-450a-9d03-b1f8b15a724e","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Az_Oscar_eloszobajaban_mutatjak_be_a_Susotazs_rendezojenek_nagyjatekfilmjet","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:00","title":"Az Oscar előszobájában mutatják be a Susotázs rendezőjének nagyjátékfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","shortLead":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","id":"20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6da6974-18f5-4e59-8b7b-0b32ae9e723b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:20","title":"Trump lemondta lengyelországi útját a Floridát fenyegető hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó. Az ExoMarsot most újabb kísérletnek vetik alá, ha ott jól teljesít, összejöhet a 2020-as rajt.","shortLead":"Fontos mérföldkőn van túl az Európai Űrügynökség és az orosz Roszkoszmosz együttműködésében készülő Mars-járó...","id":"20190829_exomars_marsjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201c626c-543a-4954-8c6d-3f73214888f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_exomars_marsjaro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:03","title":"Elkészült az új Mars-járó, 2020-ban fellőhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]