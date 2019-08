Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két évtizedébe telt a NASA-nak, miközben felfoghatatlan pénzt költöttek el rá.","shortLead":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két...","id":"20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13faba-445a-4174-8b96-55213e27d1e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:03","title":"20 évnyi szerelgetés után a NASA összerakta a Hubble utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbad09e-6380-4cb7-8158-33b7d45e10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők is besegítenek majd, a gyerekeknek pedig külső programokat szerveznek az első hétre. ","shortLead":"A szülők is besegítenek majd, a gyerekeknek pedig külső programokat szerveznek az első hétre. ","id":"20190829_Nem_keszul_el_tanevkezdesre_a_szirmabesenyoi_iskola_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccbad09e-6380-4cb7-8158-33b7d45e10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715156f5-cdb5-43c6-8e05-2b4aeb74a887","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Nem_keszul_el_tanevkezdesre_a_szirmabesenyoi_iskola_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:48","title":"Nem készül el tanévkezdésre a szirmabesenyői iskola felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár akcióban magyarok is részt vettek, de csak három franciát ítéltek el.\r

