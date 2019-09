Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee3df24e-0b2b-4904-9849-2613dc7714af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pompidou Központ elől lopták el Banksy patkányos stenciljét. ","shortLead":"A Pompidou Központ elől lopták el Banksy patkányos stenciljét. ","id":"20190905_banksy_stencil_graffiti_parizs_elloptak_pompidou_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3df24e-0b2b-4904-9849-2613dc7714af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86e9f8c-770b-47df-a048-989b0819cc9c","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_banksy_stencil_graffiti_parizs_elloptak_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:09","title":"Megint elloptak egy Banksy-stencilt Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef86b76-b94b-40b3-b1e0-adaee285b497","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két és fél millió forintot fizethet a két spanyol túrázó, akiket négyszer próbáltak kimenteni az olasz Dolomitokból.","shortLead":"Két és fél millió forintot fizethet a két spanyol túrázó, akiket négyszer próbáltak kimenteni az olasz Dolomitokból.","id":"20190903_Egy_tura_alatt_negyszer_hivtak_ki_hegyimentoket_ugyanahhoz_a_parhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ef86b76-b94b-40b3-b1e0-adaee285b497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66cfd5e-02cb-4470-91b1-f08801733f88","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Egy_tura_alatt_negyszer_hivtak_ki_hegyimentoket_ugyanahhoz_a_parhoz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:08","title":"Egy túra alatt négyszer hívtak ki hegyimentőket ugyanahhoz a párhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone II, amelyre kínai vásárlók tömegei csaptak le, hamarosan Európában is megvásárolható lesz.","shortLead":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone...","id":"20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933446d-3086-4130-bcd7-251448e1a2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:03","title":"Hozzánk is jön az androidos telefon, amelyből 3 nap alatt adtak el 2 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Önszabályozó Reklám Testület elérte, hogy levegyék a YouTube-ról \"Pirost\".","shortLead":"Az Önszabályozó Reklám Testület elérte, hogy levegyék a YouTube-ról \"Pirost\".","id":"20190904_Az_ORT_elmeszelte_a_CBAreklamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853678ce-3fb0-404e-ae18-f89862d10c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Az_ORT_elmeszelte_a_CBAreklamot","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:41","title":"A reklámtestület is elmeszelte a CBA-reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8c83e1-7e2c-4ae0-82b7-2b0de224f601","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már tesztelik azoknak a német H145M harci helikoptereknek az első két darabját, amelyeket Magyarország rendelt az Airbus Helicopterstől.","shortLead":"Már tesztelik azoknak a német H145M harci helikoptereknek az első két darabját, amelyeket Magyarország rendelt...","id":"20190904_airbus_helicopters_magyar_honvedseg_megrendeles_berepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8c83e1-7e2c-4ae0-82b7-2b0de224f601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a3f425-4c26-4459-8771-1f3e77f56f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_airbus_helicopters_magyar_honvedseg_megrendeles_berepules","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:49","title":"Négy Airbus harci helikoptert már idén megkap a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","shortLead":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","id":"20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18480278-9d0d-460d-a2f5-5badc8bf3110","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:05","title":"Brexit: jóváhagyta a brit alsóház a Munkáspárt tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","shortLead":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","id":"20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eb402-564e-4944-8426-26b19ec1c724","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:04","title":"Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből érezni, mivel a Metro egyből vissza is bérelte az épületeket.","shortLead":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből...","id":"20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e754bafc-3ea6-42da-a385-4927ada12690","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:48","title":"Eladta három ingatlanát a Metro Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]