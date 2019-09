Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","shortLead":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","id":"20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0e4a87-0ec7-4d0e-922d-a3e92d6cbd83","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:24","title":"Egyre többet költenek a magyarok a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektromos rollerek a közhiedelemmel ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez a német szövetségi környezetvédelmi hivatal, az Umweltbundesamt (UBA) honlapján közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az elektromos rollerek a közhiedelemmel ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez a német szövetségi...","id":"20190903_A_nemet_kornyezetvedelmi_hivatal_szerint_az_elektromos_roller_nem_kornyezetbarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2f1079-a410-48ab-afea-d1ed1f6266cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_A_nemet_kornyezetvedelmi_hivatal_szerint_az_elektromos_roller_nem_kornyezetbarat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:45","title":"Az elektromos roller egyáltalán nem környezetbarát, főleg, ha gyaloglás helyett használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7794cb-c8bf-4ebf-bcc8-2d17c177df7e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kockázatos volna egy ilyen szerződés, a mostani alapján is túl drágán érkezik a gáz a PGNiG vezetője szerint.","shortLead":"Kockázatos volna egy ilyen szerződés, a mostani alapján is túl drágán érkezik a gáz a PGNiG vezetője szerint.","id":"20190904_pgnig_lengyelorszag_gazprom_gazimport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7794cb-c8bf-4ebf-bcc8-2d17c177df7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763444c1-b2f5-4f8c-a42b-df7884723e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_pgnig_lengyelorszag_gazprom_gazimport","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:56","title":"A Gazprommal nem szerződik többet hosszú távra a lengyel gázipari cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","shortLead":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","id":"20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460daeee-3a06-485b-9eea-3f748fad0e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:51","title":"Rétvári az egész balliberális oldalt kiosztotta a Kornis-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan 2020 elején látogat Magyarországra Ville Itala.","shortLead":"Várhatóan 2020 elején látogat Magyarországra Ville Itala.","id":"20190904_Polt_Peterrel_is_targyalna_az_OLAF_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998a03d2-d6a0-4c0a-936c-4ae14e39f8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Polt_Peterrel_is_targyalna_az_OLAF_vezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:57","title":"Polt Péterrel is tárgyalna az OLAF vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","shortLead":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","id":"20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c0cef8-acb2-4a02-979f-68bff043f8d2","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:46","title":"Booker-díjat nyerhet A szolgálólány meséjének folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","shortLead":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","id":"20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aee905-9a45-43a9-b891-dcc1b8502bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:20","title":"Egymilliárd forintba kerül és 819 lóerős a Lamborghini első hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","shortLead":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","id":"20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36617128-f274-4a5d-bad4-a184b48d86b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:15","title":"Beüzemeltek egy óriás gépsort a Tiszán, hogy megtisztítsák a folyót a szeméttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]