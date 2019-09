Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lánc újrahasználható csomagolásban kínálja a zöldségeket és gyümölcsöket.

","shortLead":"A lánc újrahasználható csomagolásban kínálja a zöldségeket és gyümölcsöket.

","id":"20190910_Kornyezetbarat_tasakokat_vezet_be_a_SPAR","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693b27e5-e651-40d4-9282-eac39e2fa3a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Kornyezetbarat_tasakokat_vezet_be_a_SPAR","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:48","title":"Minden üzletében bevezeti a környezetbarát tasakokat a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a korábban megvásárolt jegyeket sem lehet átvenni.","shortLead":"Még a korábban megvásárolt jegyeket sem lehet átvenni.","id":"20190910_MAV_jegykiado_automata_online_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc3446a-ee87-43b9-8765-37e6fcd3c537","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_MAV_jegykiado_automata_online_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:20","title":"MÁV: nagyjából minden bedöglött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","shortLead":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","id":"20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374aeb29-2be6-4ce1-86ad-6c5ede56656c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:24","title":"Schmuck Andor összekeverhette a Facebook-oldalát a választási adatlapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","shortLead":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","id":"20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2507932c-4800-4043-b2b1-af91a3f4b317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:14","title":"Olyan turbulencia volt, hogy többen megsérültek egy gépen leszálláskor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz – így döntött a legfőbb bírói fórum a Handó Tünde bírálója, Vasvári Csaba által előterjesztett kérdések ügyében. ","shortLead":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz –...","id":"20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e4786-b5e8-4896-ba6b-c957c2e5cf3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"A Kúria szerint Handó ellenlábasa nem is kérdezhetett volna olyanokat, amilyeneket kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban semmilyen formában nem lehet majd zökkenőmentesen ügyeket intézni.","shortLead":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban...","id":"20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d3158-46ef-4aff-9e5b-9a4252f8999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:03","title":"Ha telenoros, készüljön: két napon át rengeteg funkció elérhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos autójuk legyen. Ehhez egy hatalmas akkumulátorgyár építésébe is kezdenek.","shortLead":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos...","id":"20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71ffdef-4062-4839-bbd6-78c08c7aa65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:25","title":"Őrült offenzívába kezd a Volkswagen: 70 elektromos modellel jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]