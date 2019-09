Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás előtti elemzésünk az e heti HVG-ben.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás...","id":"20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b52ac0-b6b5-4edc-b6c9-44b37985ba04","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:43","title":"Fogalmi zavar az ellenzék részéről kormányváltó hangulatban bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre jutottak.","shortLead":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre...","id":"20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40919ccf-3e58-4678-b5cb-27209c6a3970","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:03","title":"Víz van a légkörben és az eső is eshet egy Földhöz hasonló bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","shortLead":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","id":"20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002f6e9c-981a-4005-b687-ef569eec3344","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:33","title":"Fideszes kérésére állt át az ex-LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a17ce2-dc8f-49a0-a042-cee321ca34b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint talán mégsem volt túlzó Elon Musk legutóbbi víziója, amikor az \"örök életű\" akkumulátok érkezéséről beszélt.","shortLead":"A jelek szerint talán mégsem volt túlzó Elon Musk legutóbbi víziója, amikor az \"örök életű\" akkumulátok érkezéséről...","id":"20190911_tesla_elektromos_auto_akkumulator_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ce2-dc8f-49a0-a042-cee321ca34b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cd3c61-e44f-407e-9c61-d4a73f04beb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_tesla_elektromos_auto_akkumulator_technologia","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:03","title":"A Teslánál feltalálhatták az akkumulátorok \"szent grálját\", ami 1,6 millió km után sem megy tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"168 rendőr vett részt az akcióban és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","shortLead":"168 rendőr vett részt az akcióban és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","id":"20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838f019-62a5-49f8-aeb9-ccd8b6e78fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:39","title":"Három megyében egyszerre csaptak le a rendőrök a drogkereskedőkre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","shortLead":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","id":"20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afe2ef-2e57-4f4e-a9c0-409767931feb","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:20","title":"Ma még folytatódik az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:30","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]