[{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","shortLead":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","id":"20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d106640a-fa28-47d4-bdad-34243ac87483","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:59","title":"Amerikában regisztrált címen gyűjtik a Fidesz-szavazók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A működési költségek szinten maradtak.","shortLead":"A működési költségek szinten maradtak.","id":"20190916_Kozel_harmadaval_csokkent_a_Budapest_Bank_eredmenye_az_elso_fel_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9ccf6-6599-495f-8202-f5d34354d561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Kozel_harmadaval_csokkent_a_Budapest_Bank_eredmenye_az_elso_fel_evben","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:44","title":"Közel harmadával csökkent a Budapest Bank eredménye az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Más helyen képviselőt nem tudnak választani ősszel.","shortLead":"Más helyen képviselőt nem tudnak választani ősszel.","id":"20190918_Ket_telepulesen_senki_sem_akar_polgarmester_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b007edd-c506-4b78-957c-39cc555843f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Ket_telepulesen_senki_sem_akar_polgarmester_lenni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:37","title":"Két településen senki sem akar polgármester lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La Manche csatornát. ","shortLead":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La...","id":"20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a06431-d0c4-4ad0-a337-beacbe212a2e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:28","title":"Legyőzte a mellrákot, majd átúszta a La Manche csatornát – négyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkár nemrég lesre futott egy parlamenti válaszban, amikor a Budapestet beterítő trágyaszagról kérdezték. Most a CEU-ról kapott kérdéseket, válaszában a személyeskedést sem mellőzte.","shortLead":"Orbán Balázs államtitkár nemrég lesre futott egy parlamenti válaszban, amikor a Budapestet beterítő trágyaszagról...","id":"20190916_ungar_peter_orban_balazs_allamtitkar_ceu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53f0af-871f-45cf-9904-7ac83c08a091","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_ungar_peter_orban_balazs_allamtitkar_ceu","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:35","title":"Hiába végzett Ungár Péter a CEU-n, az egyetem nem kaphat felmentést a szabályok alól – üzente az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","shortLead":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","id":"20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1918f82b-a8a9-4b2c-adab-19dbb24bc7bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:24","title":"216-tal száguldott egy magyar sofőr egy McLarennel, amikor bemérték Dubrovniknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","shortLead":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","id":"20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d432cd-0fcc-4786-ac43-5924c16a8760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:26","title":"Nincs megállás: történelmi mélypontra süllyedt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyi dízelt égetett el augusztusban a Lady Mrd, a Mészáros Lőrinc által sokat használt luxusjacht, amennyit egy autó teljes élettartama során – számolta ki a G7.","shortLead":"Annyi dízelt égetett el augusztusban a Lady Mrd, a Mészáros Lőrinc által sokat használt luxusjacht, amennyit egy autó...","id":"20190916_meszaros_lorinc_lady_mrd_luxusjacht_dizelfogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cabc31-8a40-46b8-8320-4f6eaee2404c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_meszaros_lorinc_lady_mrd_luxusjacht_dizelfogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:32","title":"A Mészáros Lőrinc által használt luxusjacht óránként 200 liter gázolajat is elégethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]