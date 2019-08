Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Nagy a baj Grönlandon.","shortLead":"Nagy a baj Grönlandon.","id":"20190804_Aggaszto_gyors_jegolvadas_OMSZ_szakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef35a835-8ad8-4b1d-b09e-fc62187c34d3","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190804_Aggaszto_gyors_jegolvadas_OMSZ_szakerto","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:52","title":"Aggasztónak tartja a gyors jégolvadást az OMSZ szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","shortLead":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","id":"20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f33a70-edf9-4c8d-8a3c-08c7f9658acd","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:24","title":"Soha nem volt még ilyen fontos szakasza az amerikaiak és a tálibok béketárgyalásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb9920-2e35-4a92-858f-b2190148f710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentés személyi változásokat hirdettek ki.","shortLead":"Jelentés személyi változásokat hirdettek ki.","id":"20190803_Tobb_embert_lecserelt_Orban_a_kormany_masodik_vonalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edb9920-2e35-4a92-858f-b2190148f710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d554600-4ede-4c50-9924-7e9cae9aa53e","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Tobb_embert_lecserelt_Orban_a_kormany_masodik_vonalaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:38","title":"Több embert lecserélt Orbán a kormány második vonalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő lát némi hasonlóságot a magyar foci és a magyar egészségügy között.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő lát némi hasonlóságot a magyar foci és a magyar egészségügy között.","id":"20190802_Kunetz_Zsombor_Az_egeszsegugyet_es_a_focit_is_dilettans_mukedvelok_vezetik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e4219-494c-4d0b-88d3-06ec9045230e","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kunetz_Zsombor_Az_egeszsegugyet_es_a_focit_is_dilettans_mukedvelok_vezetik","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:45","title":"Kunetz Zsombor: Az egészségügyet és a focit is „dilettáns műkedvelők vezetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","shortLead":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","id":"20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deeb16a-fda1-4a92-b96c-963ad05d513e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:36","title":"Győzött a Puskás, a Kisvárda és a Mezőkövesd is az NB I első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családbarát kormánynak a védőnőkön és a civil szervezeteken keresztül kiemelten kell foglalkoznia a gyermekek anyatejes táplálásának ügyével, a szoptatás szakembereken keresztüli segítésével, támogatásával – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára még csütörtökön Budapesten, egy szakmai fórumon. ","shortLead":"Egy családbarát kormánynak a védőnőkön és a civil szervezeteken keresztül kiemelten kell foglalkoznia a gyermekek...","id":"20190802_Retvari_Sok_orszagban_gender_mosdot_terveznek_Magyarorszagon_szoptatopelenkazo_helyiseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e99fa68-3c08-47b8-abc1-f5d3528ac251","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Retvari_Sok_orszagban_gender_mosdot_terveznek_Magyarorszagon_szoptatopelenkazo_helyiseget","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:30","title":"Rétvári: Sok országban gender mosdót terveznek, Magyarországon szoptató-pelenkázó helyiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Türelemre lesz szükség. ","shortLead":"Türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f381b4-7451-460c-8ef7-d30bca915b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:23","title":"Záhonynál és Röszkénél is négy órát kell várni a határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117","c_author":"Csányi – Czeglédi – Tóta W.","category":"elet","description":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen. Tanulság: nem kell mindent panírozni.","shortLead":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen...","id":"20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56bc2a-4c62-431e-94b7-7397ce158014","keywords":null,"link":"/elet/20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:00","title":"És evett már rántott kovászos uborkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]