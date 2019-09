Van még pár ötletünk, mondtuk többször az elmúlt másfél évben, amikor hetilap-előfizetők, hvg.hu-olvasók, a szerkesztőségbe látogató pártoló tagok, általában a független magyar sajtóért aggódók azt kérdezgették, merre megyünk tovább, mit teszünk azért, hogy hosszú távon tudjunk olyan lapot készíteni, amilyet ők is, mi is szeretnénk.

Most akkor itt vagyunk: ez volt az egyik tervünk. Újabb HVG. És újabb hvg.hu. Igazából mindkettő egyben, de mégis egyik sem, hanem valami más, új, ami kiegészíti a tartalmakat és teljes képet ad. És főként: valami olyasmi, amilyen még nem volt a magyar sajtóban.

A hvg360 ugyanis az első előfizetéses rendszerű magyarországi hírmagazin.

És akkor jöjjenek itt az obligát kérdések:

Pénzt kértek digitális termékért?

Igen, ezt tesszük. A hvg360-at mindenki láthatja, de csak azok olvashatják, akik előfizetői lesznek. Úgy gondoljuk, nem kérünk sokat, de elérkezettnek látjuk az időt arra, amit tőlünk nyugatra, de már a közvetlen szomszédságunkban is sokan megtettek: az általunk elkészített tartalmak egy részét fizetőfal mögé visszük.

Azért teszitek, mert ez kell a túléléshez?

Nem. Pontosabban: nem csak. Egyfelől úgy gondoljuk, hogy Magyarországon is mind többen vannak, akik fizetős szolgáltatásokat vesznek igénybe, ezzel lényegében elismerve, hogy a digitális térben van olyan minőségi tartalom, amelyiknek az elkészítése komoly befektetést igényel. És a kutatásaink azt mutatták, hogy egyre nagyobb az a csoport, amelynek a tagjai úgy gondolják, ők készek ezt megtenni egy sajtótermék esetében is, ha kedvükre való tartalmat kapnak. Másfelől: persze, mint minden cégnek a HVG Kiadónak is szüksége van a bevételekre. Főként olyan piacon, mint a magyar sajtóé, ahol közvetett vagy közvetlen kormányzati beavatkozások torzítják a viszonyokat, és önmagában a független médiumok megtartása is kihívásnak számít.

Miben lesz más a hvg360, mint a hvg.hu vagy a HVG?

A hvg360-at kicsit hátrább vonjuk a hírverseny zajától, mégis benne lesz minden, ami fontos. Nem hírportált készítünk, hanem hírmagazint, amely – mint említettem – részben HVG, részben hvg.hu, és ehhez jön a tartalom, ami csak ide készül. Mondok pár példát:

- a HVG hetilap változatlanul előfizethető és kapható lesz mindenhol a jövőben is, de a tartalmát digitálisan csak itt lehet majd elérni, mégpedig két módon is. Egyrészt csütörtök reggel a teljes hetilapot elolvashatja az, aki ezt szeretné, másfelől a cikkeket a digitális térhez igazítva (több képpel, hátteret adó grafikonokkal, hivatkozásokkal, ha a helyzet úgy kívánja, akkor aktualizálva) napi bontásban is közöljük;

- feldolgozzuk a HVG archívumát, és ezt szintén elérik az előfizetők;

- lesznek exkluzív sorozatok, kifejezetten a hvg360-ra készített tartalmak, amelyek csak itt találhatók majd meg;

- más HVG print kiadványok (Pszichológia, Business Extra, Fenntartható fejlődés, Gasztro és utazás) írásainak egy része ugyancsak megjelenik a hvg360-on.

Mi lesz a hvg.hu-val? Fizetőssé válik?

Nem, a hvg.hu megmarad annak, ami volt: ingyenesen elérhető hírportálnak, amely a hét összes napján, gyakorlatilag nonstop közli és követi a híreket. Nem szűnnek meg vagy alakulnak át rovatok, továbbra is az a célunk, hogy a hvg.hu megkerülhetetlen legyen azoknak, akik gyorsan és befolyásolás nélkül szeretnének tisztában lenni azzal, ami Magyarországon és a világban történik.

Milyen tartalom készül csak a hvg360-ra?

Az egyik új formátummal minden reggel, illetve délután találkoznak majd az előfizetők: napi kétszer ugyanis a hvg360 rövid, animációkra, illetve fotókra épülő hírösszefoglalókkal jelentkezik. Az én hetem című sorozatban asszociációs játékra kértünk fel öt írót (Karafiáth Orsolyát, Krusovszky Dénest, Lackfi Jánost, Parti Nagy Lajost, Péterfy Gergelyt), akik kulcsszavakat kapnak tőlünk minden pénteken, és vasárnap estére megírják azt, ami ezekről, illetve ezekhez kapcsolódva az elmúlt hétről eszükbe jut. A Dumaszínház Duma Aktuál című estjei ezután kizárólag a hvg360-on lesznek láthatók, a „Szeretettel…” sorozatban külföldön élő magyar újságírók jelentkeznek olyan történetekkel, amelyek a hírügynökségek figyelmét talán elkerülik, az ott élőknek, kiváltképpen az ott élő magyaroknak, de talán éppenséggel nekünk, Magyarországon is fontosak lehetnek. Több videós formátumunk is lesz – elemzések, hírmagyarázatok, amelyek pont az célozzák, hogy az előfizetőink valóban nyugodtabb, de összetett képet kapjanak az aktuális eseményekről. Tartalmunk fontos elemei lesznek részletekben közölt dokumentumfilmek is. Ezeken felül számos újdonságot szeretnénk az olvasóknak bemutatni az indulást követő hónapokban.

© HVG

Hol érhető majd el a hvg360?

Az oldal elérhető a hvg.hu/360, vagy a hvg360.hu url-en, de odavezet a hvg.hu is, amelynek felületén szintén megjelennek oldalunk cikkei, de csak egy rész olvasható belőlük. Ha rákattintasz, látod a címet, látsz egy rövid részletet, teljes egészében azonban csak az előfizetők olvashatják el.

Mennyibe kerül az előfizetés?

Szimbolikus árat választottunk az induláshoz, így havonta 360 forintba kerül a hozzáférés az oldalhoz. A bevezető időszak után a teljes ár havi 1490 forint lesz.

Hozzáférnek a HVG előfizetői a hvg360-hoz?

360 forintért mindenki azonnal megismerkedhet vele, de mindazok, akik november elseje után éves előfizetést vásárolnak a HVG hetilapra, vagy megújítják a már meglévő éves előfizetésüket, választhatják, hogy a lap mellé megkapják pluszban a hozzáférést a hvg360-hoz is.

Mi lesz a Pártoló Tagság programmal?

A Pártoló Tagság megmarad, nem változik: célja a közösségformálás a HVG körül, ennek keretében a tagok közelebbi kapcsolatba kerülnek kiadóval, szerkesztőkkel, újságírókkal. Ők továbbra is megkapják az exkluzív hírleveleket, programokra hívjuk őket, kedvezményekkel vehetnek részt a HVG rendezvényein, találkozókat szervezünk nekik a szerkesztőségben.

A hvg360 viszont olyan termék, amely tartalmat kínál – de már nem ingyen. Illetve egy kedvezmény mégis van: a pártoló tagság Patrónus csomagját megvásárlók automatikusan előfizetői lesznek a hvg360-nak.

*

Itt tartunk tehát, indulunk, és nem kis lépés ez. De hisszük, hogy mind többen tartanak velünk. Új fejezetet nyitunk a magyar sajtóban, és meggyőződésünk, hogy jó irányba haladunk.

Fő feladatunk továbbra is a minőségi hírszolgáltatás, a lehető legjobb, minél változatosabb tartalom elkészítése olvasóinknak. Ez partnerség köztünk, és azok között, akik szerint szükség van Magyarországon is független sajtóra.

Azokkal, akik Yuval Noah Hararival és velünk együtt komolyan veszik azt a gondolatot, amely a hvg360 jelmondata is lett: A tisztánlátás hatalom.

Nagy Iván Zsolt

a hvg.hu és a hvg360 felelős szerkesztője