[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","shortLead":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","id":"20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad0f56-1550-4233-a4f2-9a86fb89ead6","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:06","title":"Itt a hidegfront és az eső, szerdától már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Patthelyzetet eredményezett az öt hónap után megismételt választás kedden Izraelben: a legerősebb politikai erő Beni Ganz centrista Kék-fehér pártja lett, míg a Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezette jobboldali Likud egy-két mandátummal kevesebbet kapott, és jobboldali-vallásos tömbjével együtt sem sikerült többséget szereznie - jelentették az exit poll-felmérések első, még hozzávetőleges eredményei alapján az izraeli tévécsatornák.","shortLead":"Patthelyzetet eredményezett az öt hónap után megismételt választás kedden Izraelben: a legerősebb politikai erő Beni...","id":"20190918_Izraeli_valasztasok_Netanjahunak_nem_sikerult_tobbseget_szereznie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3838160a-84af-488c-8694-10f3dc54e0ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Izraeli_valasztasok_Netanjahunak_nem_sikerult_tobbseget_szereznie","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:58","title":"Izraeli választások: Netanjahunak nem sikerült többséget szereznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el. Így a képviselők nem vitáztak az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó feladatokról.","shortLead":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el...","id":"20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c61a9f3-0fe7-4275-957b-d36751acfc94","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:35","title":"A Fidesz el sem ment, így határozatképtelen lett a parlamenti ülés, ahol a klímaválságról vitáztak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult – átverést.","shortLead":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult –...","id":"20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652beb4c-e833-4cab-99c6-4e400f28eea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:03","title":"15 hónap börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert segített kitervelni egy halálos ugratást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae39d9-6bd0-4b6c-a8ad-717ebe551642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen védelmet nyújtanak az utasaiknak a szocialista blokkból származó, ma már oldtimer korú autók.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen védelmet nyújtanak az utasaiknak a szocialista blokkból származó, ma már oldtimer korú autók.","id":"20190918_video_toresteszten_egy_trabant_es_egy_regi_skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae39d9-6bd0-4b6c-a8ad-717ebe551642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d75f9fc-5c4c-472b-9ef2-21442a552992","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_video_toresteszten_egy_trabant_es_egy_regi_skoda","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:41","title":"Videó: törésteszten egy Trabant és egy régi Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kivitelező szerint ilyen soha többet nem fordul elő.","shortLead":"A kivitelező szerint ilyen soha többet nem fordul elő.","id":"20190917_puskas_arena_stadion_hangproba_rammstein_muszaki_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e11118-c80f-4bae-a298-b6f75c184c0d","keywords":null,"link":"/elet/20190917_puskas_arena_stadion_hangproba_rammstein_muszaki_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:31","title":"\"Műszaki hiba miatt\" bömbölt a Rammstein a Puskás Arénából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]