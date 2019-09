Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait találják meg az ajánlások között? Minderre választ adunk a hvg360 hírháttér műsorában.","shortLead":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait...","id":"20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d2a075-4335-4635-b62e-e5d42cee1c7a","keywords":null,"link":"/360/20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:00","title":"Videóban mondjuk el, hogyan ismerheti fel az áljelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9","c_author":"Hirschler Richárd ","category":"360","description":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek keletnémetek tízezrei az NSZK-ba, amely hálás Magyarországnak a határnyitásért. Erről tudósított 30 évvel ezelőtt, 1989-ben a HVG munkatársa, aki Berlinben beszélt ugyan szakértőkkel, de saját szemével is meggyőződhetett arról, fél évvel a fal leomlása előtt, hogy miért rúgja az utolsókat a szocialista világ egyik oszlopos tagja.","shortLead":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek...","id":"20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c583eaf-fb02-4e05-a592-4af84d32460e","keywords":null,"link":"/360/20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:15","title":"Ez volt az NDK, a Patyomkin-ország, amelyből lakóinak 1989-ben végképp elegük lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és a rosszabb minőségű oktatásért, mondta ki a Debreceni Ítélőtábla. A pénzt 15 napon belül ki kell fizetni a családoknak.



","shortLead":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és...","id":"20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592dee81-98fc-43b2-91e1-a32a4de681e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:24","title":"Jogerős: jár a kártérítés a gyöngyöspatai roma diákoknak a szegregáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része volt a második világháborúban, a jelenségről azonban még mindig nagyon keveset tudunk. A történetek és a traumák feltárásában sokat segíthetnek azok a naplók, amelyeket maguk az áldozatok írtak. Kunt Gergely történész legújabb könyve, a Kipontozva… ezeken a naplóbejegyzéseken keresztül a történelem egy nagyon személyes olvasatát adja.","shortLead":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része...","id":"20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85629b-d849-4d44-a30c-3d13f91853ed","keywords":null,"link":"/360/20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:00","title":"„Az én kis női nyavalygásaim” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint hihetetlen eredményt ért el.","shortLead":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint...","id":"20190919_vivo_nex_3_antutu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a22e5f5-2ab2-4a05-ba68-8012b872ab0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vivo_nex_3_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:52","title":"Letarolta a mezőnyt egy új mobil, ez most a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","id":"20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65391329-a8ab-4f8f-8e90-658a1f4ebf32","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:46","title":"A Fidesz volt irodavezetője tűnt fel Berki Krisztián mellett egy kampányfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","shortLead":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","id":"20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9b6ff-5375-48f7-85b9-b2572542efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:55","title":"Kiderült, kinek utalnak haza a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter által közzétett adatok szerint volt olyan család is, akik Lexust vagy Audit vettek támogatással.","shortLead":"A pénzügyminiszter által közzétett adatok szerint volt olyan család is, akik Lexust vagy Audit vettek támogatással.","id":"20190918_A_legolcsobb_modellt_veszik_a_legtobben_a_nagycsaladosok_autotamogatasabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ca93c-870b-44ac-9d7f-b56f59849f7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_legolcsobb_modellt_veszik_a_legtobben_a_nagycsaladosok_autotamogatasabol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:09","title":"A legolcsóbb modellt veszik a legtöbben a nagycsaládosok autótámogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]