Kara Ákos már nem államtitkár, de alig veszít a jövedelméből. Augusztus végéig ő volt az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára, és emellett áprilistól miniszteri biztos is lett, aki „a ’Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja’ című nagyprojekt torkolati műtárgyának építése, megvalósítása során ellátja a szükséges koordinációs feladatokat”. Akkor a miniszter úgy döntött, hogy ezért külön juttatást nem kap.

Azóta azonban az államtitkári tisztségből felmentették, és most Palkovics László miniszter – mint a Hivatalos Értesítőben megjelent – helyettes államtitkári juttatást (havi 1,3 millió forint) ítélt meg neki a biztosi munkáért. Az utóbbi emelések óta ez nem nagyon különbözik az államtitkári fizetéstől, vagyis Kara Ákos nagyjából a pénzénél marad.

Emellett továbbra is Győr fideszes országgyűlési képviselője (2010 óta), és ezért a parlamenti honlap szerint havi 989 700 tiszteletdíjat vesz fel, akkor is, ha – mint most – a parlament hónapokig nem ülésezik.