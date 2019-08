Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","shortLead":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","id":"20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9a7dd5-0c08-4d3b-a943-cefa1e79ffd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:25","title":"Elolvadt Tarlós előnye a Fideszhez képest, szoros verseny lesz Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","shortLead":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","id":"20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619df56f-9956-4898-97ab-ff099315c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:07","title":"Négy fővárosi kerületben is elindulna a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az aprópénzét is elvették, a rablókat elfogták.","shortLead":"Az aprópénzét is elvették, a rablókat elfogták.","id":"20190830_Mozgasserult_koldust_raboltak_ki_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd432b-0117-4915-a08f-0613a0878a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Mozgasserult_koldust_raboltak_ki_Egerben","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:38","title":"Mozgássérült koldust raboltak ki Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c81d367-ae50-443d-918d-c44792fbd346","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Marabu_FekNyuz_Nyugdijas_almok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c81d367-ae50-443d-918d-c44792fbd346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c26a14-ee12-485d-a432-0bb52873fa7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Marabu_FekNyuz_Nyugdijas_almok","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Nyugdíjas álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. 