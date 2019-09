Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a4c7858-86f1-4c49-8391-3b2a6c9de7ea","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Rendkívül szigorú energetikai szabályok lépnek életbe 2021 elejétől. Már a jelenlegi építtetőket is érintheti a változás, ha a jövő év végéig nem kapják meg a használatbavételi engedélyt.","shortLead":"Rendkívül szigorú energetikai szabályok lépnek életbe 2021 elejétől. Már a jelenlegi építtetőket is érintheti...","id":"201938__epuletenergetika__visszaszamlalas__harmas_oltar__a_nullahoz_kozelit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a4c7858-86f1-4c49-8391-3b2a6c9de7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8e9647-5cef-4ab3-b4fe-b5dff41c1b24","keywords":null,"link":"/360/201938__epuletenergetika__visszaszamlalas__harmas_oltar__a_nullahoz_kozelit","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:20","title":"Ha beengedi a hideget, meleg helyzetbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság számára eddig ismeretlen felvételt vetítettek le a férfi ügyének tárgyalásán.","shortLead":"A nyilvánosság számára eddig ismeretlen felvételt vetítettek le a férfi ügyének tárgyalásán.","id":"20190919_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_targyalas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468756-a30c-4af7-9172-c4d7f0f7c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_targyalas_video","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:05","title":"Magát videózta M. Richárd a Dózsa György úti halálos balesetkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","shortLead":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","id":"20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d50d70-ca1c-4729-ab7e-903b7419486c","keywords":null,"link":"/elet/20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:47","title":"Nem engedték be az IKEA éttermébe a vakvezető kutyájával érkező vásárlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","shortLead":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","id":"20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f46d6-15b5-48d9-ade0-1fb8e6d36bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:33","title":"Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban, hamarosan élesben is bevethetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és övön alul is, hogy aztán a békeidőket idéző csapattal induljon az ellenzéki összefogás kissé megroggyant szimbóluma ellen. Márki-Zay vajon pirruszi győzelmet aratott tavaly februárban, vagy megtörte a fideszes varázst? Helyszíni riport Hódmezővásárhelyről, a 10 kiemelt körzetünk egyikéből. ","shortLead":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és...","id":"20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e677f3f-4fef-4ede-b4a4-2f5b7d6dbfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:30","title":"Márki-Zay jobban örült volna Lázárnak, de a béke követét kapta ellenfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735de0af-4b36-4dab-8601-a4f72281bbe1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Bármennyire félünk is attól, hogy a végre meglelt új otthont elhappolják előlünk, csak akkor foglalózzunk, ha előtte megbizonyosodtunk arról, mi szerepel a tulajdoni lapon. Ellenkező esetben elbukhatjuk a pénzünket, akár több millió forintot is. ","shortLead":"Bármennyire félünk is attól, hogy a végre meglelt új otthont elhappolják előlünk, csak akkor foglalózzunk, ha előtte...","id":"mokk_20190920_Erre_figyeljen_mielott_lefoglalozza_almai_otthonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735de0af-4b36-4dab-8601-a4f72281bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df3ba49-3b8f-4fca-9685-f587416f3cee","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190920_Erre_figyeljen_mielott_lefoglalozza_almai_otthonat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:30","title":"Erre figyeljen, mielőtt lefoglalózza álmai otthonát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is jobb, mint a legjobb nem keresztény politika.","shortLead":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is...","id":"20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e09f9-0677-4d68-830a-ff271c5f2c62","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:58","title":"Kövér: A lelkészek és a plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek nyitófordulójában, szerdán.\r

","shortLead":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek...","id":"20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71596a76-da3d-442e-bff0-f1e254eccbea","keywords":null,"link":"/sport/20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:21","title":"Real-vereség Párizsban, Juventus-döntetlen Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]