[{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","shortLead":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","id":"20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceff383-5f25-4662-8de8-67f94c97cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Závecz: Csak a Fidesz támogatottsága nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál, azt rendesen teszi, elmegy a végsőkig. HVG-portré.","shortLead":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál...","id":"201938_baranyi_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59e9be-70f4-4ea4-8f2c-bad562ec456e","keywords":null,"link":"/360/201938_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:30","title":"Baranyi Krisztina: \"Nem azért lettem politikus, hogy szerepelhessek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2017 óta húzódik a jegybanki alapítványok Váci úti gigaberuházása, most külföldi partnert keresnek hozzá. Az alapítványok 21 milliárdot vettek ki a projektért felelős cégükből.","shortLead":"2017 óta húzódik a jegybanki alapítványok Váci úti gigaberuházása, most külföldi partnert keresnek hozzá...","id":"20190919_pada_mnb_alapitvany_vaci_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe924e5-6459-4fa7-87b7-829a2900cb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_pada_mnb_alapitvany_vaci_ut","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"Budapesti gigaépítkezéshez tárgyalnak külföldi partnerrel a jegybanki alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berki Krisztián és Puzsér Róbert szerepel az M1-en, Karácsony viszont azóta nem, mióta főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Berki Krisztián és Puzsér Róbert szerepel az M1-en, Karácsony viszont azóta nem, mióta főpolgármester-jelölt.","id":"20190920_Egymasra_mutogat_Karacsony_es_a_kozteve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b942ae-72ac-4436-a77d-b5269f14bbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Egymasra_mutogat_Karacsony_es_a_kozteve","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:18","title":"Egymásra mutogat Karácsony és a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök tárgyalni is fog, a Fratelli d'Italia párt elnökével fog találkozni.","shortLead":"A miniszterelnök tárgyalni is fog, a Fratelli d'Italia párt elnökével fog találkozni.","id":"20190920_Atreju_orban_viktor_roma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3148a5-19ed-4673-8d4e-b145e2c37e64","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Atreju_orban_viktor_roma","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:59","title":"Római jobboldali rendezvényen mond beszédet Orbán szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A VDSzSZ Szolidaritás elnöke szerint a vasút vállalat működőképessége annak köszönhető, hogy a vasúti dolgozók erőn felül teljesítenek.","shortLead":"A VDSzSZ Szolidaritás elnöke szerint a vasút vállalat működőképessége annak köszönhető, hogy a vasúti dolgozók erőn...","id":"20190920_Tarthatatlan_a_munkaerohiany_bertargyalast_kezdemenyeznek_a_kormannyal_a_vasutas_es_volanos_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085d90fd-ce24-4555-82cd-fed897689a53","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Tarthatatlan_a_munkaerohiany_bertargyalast_kezdemenyeznek_a_kormannyal_a_vasutas_es_volanos_szakszervezetek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:21","title":"Tarthatatlan a munkaerőhiány, bértárgyalást kezdeményeznek a kormánnyal a vasutas és a volános szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]