[{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","shortLead":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","id":"20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d545b-ed5d-4a0f-987a-590a339197c0","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Jáksó László megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a kancelláriáról is.","shortLead":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és...","id":"20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a774e9-1901-4927-ae87-cde413bd395d","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:10","title":"Éger: Nem igaz, hogy az orvosok kifütyülték az államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elkészült a BMW-gyárnak helyet adó terület infrastruktúra-fejlesztése, a cég megvette a leendő gyár helyét. Az építkezés tavasszal kezdődik.","shortLead":"Elkészült a BMW-gyárnak helyet adó terület infrastruktúra-fejlesztése, a cég megvette a leendő gyár helyét...","id":"20190924_A_BMW_atvette_a_kormany_szazmilliardos_ajandekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a17633-f139-48cc-bbf3-1e38c71fcf66","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_A_BMW_atvette_a_kormany_szazmilliardos_ajandekat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:26","title":"A BMW átvette a kormány százmilliárdos ajándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","id":"20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c4b038-e35f-415d-826b-f91cc667abee","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","shortLead":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","id":"20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2355e5-4491-4347-b405-2e06fdeac67d","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:18","title":"A Kúria is elkaszálta Karácsony Gergely kifogását, amit Gulyás Gergely mondatai miatt tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","shortLead":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","id":"20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbb388a-f382-4e1e-a1f2-9570f26b954c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:24","title":"Meg kellett műteni a gerincét a bosnyák cirkuszban lezuhant magyar artistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté, mint a korábbi nemzedékek. ","shortLead":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté...","id":"20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4a36e9-394b-4d7d-9d0d-f295ee972c10","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:15","title":"A felnőtté válás szakaszai: generációs ábécé helyett mérföldkövek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","shortLead":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","id":"20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9469d107-5bae-429d-9468-d20b8fbc2950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:41","title":"A legdrágább magyar hiperautók közül rengeteg köt ki itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]