[{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont arra hívja fel a figyelmet, hamarosan három területen is nehéz meccsek várnak Orbán pártjára.","shortLead":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont...","id":"20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b1009f-0364-4ee7-a1c0-8745f10f4e26","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:35","title":"Háromszor verhetik ezt Orbán Viktoron vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikóéknál azonnal házkutatás volt, a kamupártok ügyében meg nem ítéltek el senkit. ","shortLead":"Pikóéknál azonnal házkutatás volt, a kamupártok ügyében meg nem ítéltek el senkit. ","id":"20190925_Rakerdeztek_Polt_Peternel_miert_alkalmaznak_kettos_mercet_a_valasztasi_buncselekmenyeknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183421f8-9763-4ce2-a9c2-125b305f9ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Rakerdeztek_Polt_Peternel_miert_alkalmaznak_kettos_mercet_a_valasztasi_buncselekmenyeknel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:36","title":"Rákérdeztek Polt Péternél, miért alkalmaznak kettős mércét a választási bűncselekményeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133458f9-5b5e-4774-bde6-a575975db005","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel német kancellár és Boris Johnson brit miniszterelnök közös közleményt adott ki a szeptember 14-én végrehajtott támadásokról.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel német kancellár és Boris Johnson brit miniszterelnök közös közleményt...","id":"20190924_A_franciak_a_nemetek_es_a_britek_is_Irant_tettek_felelosse_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133458f9-5b5e-4774-bde6-a575975db005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31e6d3d-db95-4d71-941b-36ad4ec2a0d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_A_franciak_a_nemetek_es_a_britek_is_Irant_tettek_felelosse_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasokert","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:12","title":"A franciák, a németek és a britek is Iránt tették felelőssé a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cukorbetegek esetében a testtömegindex helyett a testzsírindex mutatja helyesen a szív- és érrendszeri problémák kockázatát – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A cukorbetegek esetében a testtömegindex helyett a testzsírindex mutatja helyesen a szív- és érrendszeri problémák...","id":"20190924_testtomegindex_helyett_testzsirindex_sziv_es_errendszeri_problemak_kockazata_cukorbetegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8d0f73-1df4-4f4e-9043-1b98d2770f0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_testtomegindex_helyett_testzsirindex_sziv_es_errendszeri_problemak_kockazata_cukorbetegek","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:03","title":"Nem mindenkinél a testtömegindex számít, sokan végig rossz mutatót néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8322aa-bac7-4b96-ab2b-97add5eeb255","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Sok fiatal már azt sem tudja, hogy a Kapa–Pepe-jelenetek honnan származnak, de őket ez nem zavarja. Mucsi Zoltán és Scherer Péter már huszonöt éve dolgozik együtt, társulatuk, a Nézőművészeti Kft. a tizedik születésnapját ünnepli. És még mindig tudják inspirálni egymást. Interjú.","shortLead":"Sok fiatal már azt sem tudja, hogy a Kapa–Pepe-jelenetek honnan származnak, de őket ez nem zavarja. Mucsi Zoltán és...","id":"20190924_Mucsi_Zoltan_Scherer_Peter_Nezomuveszeti_Kft_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8322aa-bac7-4b96-ab2b-97add5eeb255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962b270-acc0-4891-ba5c-dae5b526258d","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Mucsi_Zoltan_Scherer_Peter_Nezomuveszeti_Kft_interju","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:00","title":"Mucsi Zoltán és Scherer Péter: A mi életünkben ez a találkozás sorsfordító volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53286cc6-bbf8-4fb1-9029-1043c0c90096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő februárban érkezik a PlayStation 4 egyik legnagyobb dobásának ígérkező The Last of Us második, feltehetően záróepizódja. ","shortLead":"Jövő februárban érkezik a PlayStation 4 egyik legnagyobb dobásának ígérkező The Last of Us második, feltehetően...","id":"20190925_last_of_us_part_2_playstation_4_megjelenes_state_of_play","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53286cc6-bbf8-4fb1-9029-1043c0c90096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e354fb-418b-4097-993c-46fe9cf449ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_last_of_us_part_2_playstation_4_megjelenes_state_of_play","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:33","title":"Megjelenési dátumot kapott a PlayStation egyik legjobb játékának folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","shortLead":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","id":"20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130c032f-7d7e-49bb-a0da-be697d14572a","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:44","title":"Külön kukát adnak a komposztnak Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, továbbra is kiemelt stratégiai ágazatként kezelik a sportot.","shortLead":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, továbbra is kiemelt stratégiai ágazatként kezelik a sportot.","id":"20190925_Ujabb_nagyszabasu_vilagversenyeket_rendezhet_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307c916-1560-403f-943c-ac6725d7749e","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ujabb_nagyszabasu_vilagversenyeket_rendezhet_Magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:59","title":"Nem tett le a kormány a nagyszabású világversenyek megrendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]