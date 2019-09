Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","shortLead":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","id":"20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6736d19-fd38-4a59-8164-654e0fb0145c","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:44","title":"Megtalálták a csónakot, amivel megzavarták Karácsony programbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokú bíróság a pénzbüntetést hat hónap börtönbüntetésre módosította, de a végrehajtást felfüggesztette.","shortLead":"A másodfokú bíróság a pénzbüntetést hat hónap börtönbüntetésre módosította, de a végrehajtást felfüggesztette.","id":"20190924_ligetvedok_sator_rendor_rugas_brosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a08d372-d9b1-4722-9846-43a3e2e593a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_ligetvedok_sator_rendor_rugas_brosag_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:44","title":"Felfüggesztettet kapott a rendőr, aki megrugdosta a ligetvédők sátrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki szeméthegyeken. Több ruhabérlő cég alapítója is már a fast fashion uralom megdöntésének eszközét látja a megoldásban. De vajon tényleg viselnénk bérelt, hétköznapi ruhadarabokat is? Mennyire fenntartható ez az opció a folyamatos tisztítás és a szállítás mellett? ","shortLead":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki...","id":"20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eb37c6-7f6c-45fe-a80f-6c9f40778d2d","keywords":null,"link":"/360/20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:30","title":"Kiválthatja a fast fashiont a ruhák kölcsönzése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő tervezet alapján megírtuk, milyen terv merült fel az állami bérlakásokkal kapcsolatban. Szerintük ez csak álhír, és a kormány ilyen döntést nem hozott. Tényleg nem, pont azt írtuk meg, hogy a javaslat még titkos, javában dolgoznak rajta – amit így idő előtt nyilvánosságra hoztunk.","shortLead":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő...","id":"20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709ac145-7ae4-4046-adbe-ef5d14bbb284","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:54","title":"Közzétettük a bérlakások visszavételének tervét, nekünk rontott Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az album címe Ghosteen, és dupla lemez lesz.","shortLead":"Az album címe Ghosteen, és dupla lemez lesz.","id":"20190923_Jovo_heten_megjelenik_Nick_Cave_uj_lemeze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321991ca-8c7d-4e8b-bebf-6d51edfe22e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jovo_heten_megjelenik_Nick_Cave_uj_lemeze","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:10","title":"Jövő héten megjelenik Nick Cave új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66112c80-09f2-4341-9b2d-c6b4a1106824","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol volt Mogyoródnál.","shortLead":"Karambol volt Mogyoródnál.","id":"20190923_Nagy_a_torlodas_az_M3ason_Budapest_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66112c80-09f2-4341-9b2d-c6b4a1106824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ce7960-524b-4f55-b3f8-e1cd3f17098b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Nagy_a_torlodas_az_M3ason_Budapest_fele","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:54","title":"Nagy a torlódás az M3-ason Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","shortLead":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","id":"20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0329df5-4a19-46ec-a407-7f68a602cc50","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:45","title":"Gwyneth Paltrow biztosan jól meggondolta ezt a ruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemen sportközgazdaságot tanuló hallgatók a liláknál szerezhetnek gyakorlatot.","shortLead":"Az egyetemen sportközgazdaságot tanuló hallgatók a liláknál szerezhetnek gyakorlatot.","id":"20190923_ujpest_fc_corvinus_dualis_kepzes_sportkozgazdasagtan_partneri_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e45c72-5fce-4aac-8daf-140d3860cbe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_ujpest_fc_corvinus_dualis_kepzes_sportkozgazdasagtan_partneri_megallapodas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:22","title":"A Corvinus partnere lett az Újpest FC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]