Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szintén a rossz fogvatartási körülmények miatt.","shortLead":"Szintén a rossz fogvatartási körülmények miatt.","id":"20190924_Egy_ujabb_olaszliszkai_lincselo_kapott_millios_karteritest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b8eabd-d6b8-4243-bca4-d39423192d40","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Egy_ujabb_olaszliszkai_lincselo_kapott_millios_karteritest","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:35","title":"Újabb olaszliszkai lincselő kapott milliós kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett utoljára megmérni kiterjedését. Hétvégén elbúcsúztatták.","shortLead":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett...","id":"20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6cc45-5c97-4ae9-884b-6daaac6e62e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","timestamp":"2019. szeptember. 23. 22:03","title":"Temetési menettel búcsúztatták Svájcban a klímaváltozás miatt eltűnt gleccsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","shortLead":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","id":"20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07869f1-1205-429f-ba01-1a328b3ab9b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:21","title":"Új csúcsdízelt kapott a VW T-Roc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d0d638-b8be-4efc-8157-8d44e80d6ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is érdekes.","shortLead":"Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is...","id":"20190924_asvany_gyemant_goldschmidtit_geologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d0d638-b8be-4efc-8157-8d44e80d6ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8722ab76-a704-4b90-a9c0-7261a3430338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_asvany_gyemant_goldschmidtit_geologus","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:03","title":"Olyan ásványt találtak egy gyémántban, amilyet még soha nem láttak a geológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő, Magát Krisztina.","shortLead":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő...","id":"20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dfaea1-95a6-4aa0-87ba-07b3e71ae759","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","timestamp":"2019. szeptember. 22. 22:52","title":"Most már egyértelmű: a Magyar Antidopping Csoport kérte a súlyemelőnő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni, mitől keletkezett a modulon a sérülés.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni...","id":"20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeb2a90-739a-4351-bb41-d9aef14f1079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:03","title":"Az oroszok tudják, de titkolják, mitől lyukadt ki a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ecbb21-f625-4140-abe4-7b84550d216f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy hét termése. ","shortLead":"Ez egy hét termése. ","id":"20190924_1177_autos_kaptak_el_aki_vezetes_kozben_mobilozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ecbb21-f625-4140-abe4-7b84550d216f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ca596-c2ef-41e1-ba9a-f8152e4ebf57","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_1177_autos_kaptak_el_aki_vezetes_kozben_mobilozott","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:33","title":"1177 autóst kaptak el, aki vezetés közben mobilozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még Szegedre is elmentek vele cigit venni.","shortLead":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még...","id":"20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11037eae-abfa-4b79-b671-6cedb16776bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:22","title":"Börtönbe is kerülhetnek a lányok, akik órákig kalandoztak részegen egy lopott busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]