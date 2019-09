Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően durván rasszista megjegyzéseket tett Facebook kommentjeiben. Az Angela Merkelt \"barom lengyel zsidó\" jelzővel illető, nyomdafestéket nem tűrő kifejezések kíséretében \"homoki niggerező\" Prágay István tagja a kormány kiemelt nemzetközi rendezvényálma, a 2021-es vadászati világkiállítás szervezőbizottságának is. A kis egyesületben a lemondását követelik, a szervezőbizottságban viszont nincs nyoma, hogy következménye lenne a zsidózásnak-niggerezésnek.","shortLead":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően...","id":"20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aeef23-58b2-4f4a-a085-d05293df6639","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:10","title":"Zsidózás és niggerezés miatt mondatnák le a vadászati világkiállítás szervezőbizottságának tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf61d6-5d81-4c19-92e7-015111f7c599","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázis készült az önkormányzatok közbeszerzéseiből.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázis készült az önkormányzatok közbeszerzéseiből.","id":"20190925_Lazar_Janos_idejeben_meg_nepszeru_volt_Simicska_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf61d6-5d81-4c19-92e7-015111f7c599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91b282d-86a2-4046-ac77-b24f28f9cfad","keywords":null,"link":"/360/20190925_Lazar_Janos_idejeben_meg_nepszeru_volt_Simicska_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:00","title":"Hiánypótló adatbázis alapján lehet iskolapélda Hódmezővásárhely a korrupciós kockázatokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","shortLead":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","id":"20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca843d-71d5-4894-b8d8-b0f9beeca077","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:47","title":"Komoly forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban Brüsszel meghátrálásra kényszerítette a magyar kabinetet az ügyben.","shortLead":"Korábban Brüsszel meghátrálásra kényszerítette a magyar kabinetet az ügyben.","id":"20190925_Nem_enged_a_kormany_adomentesse_tenne_a_palinkafozest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73d88c-2d0f-47c0-a1c7-816a58a1f3dd","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Nem_enged_a_kormany_adomentesse_tenne_a_palinkafozest","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:44","title":"Nem enged a magyar kormány, adómentessé tenné a pálinkafőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","shortLead":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","id":"20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a250fc-1848-4881-8f5b-d52d6f24b207","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:56","title":"Rogán Cecília és Tiborcz István is feltűnt Will Smith buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás, hogy az ital jellegét nagyban meghatározza a felhasznált párlat, ugyanakkor a sikerhez nem kevés köze van a hozzáadott toniknak is.","shortLead":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás...","id":"20190926_Keseru_karrier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685ca10-10fb-4a3d-8445-135455b78507","keywords":null,"link":"/360/20190926_Keseru_karrier","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:00","title":"Gyógyítja a maláriát, fluoreszkál, és fontos szerepe van napjaink \"koktélforradalmában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple most mondta el, amiről az idei iPhone-ok bemutatásakor hallgatott: a 2019-es modelleknél is lehet majd teljesítmény-visszafogásra számítani.","shortLead":"Az Apple most mondta el, amiről az idei iPhone-ok bemutatásakor hallgatott: a 2019-es modelleknél is lehet majd...","id":"20190925_uj_iphone_11_pro_teljesitmeny_visszafogasa_akkumulator_oregedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550f397c-08ae-419e-93b1-857a7753827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_uj_iphone_11_pro_teljesitmeny_visszafogasa_akkumulator_oregedese","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:33","title":"Az új iPhone-ok teljesítményét is visszafogja az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]