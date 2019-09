Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Igaz, sem Botka László, sem Nemesi Pál nem vesz részt rajta.","shortLead":"Igaz, sem Botka László, sem Nemesi Pál nem vesz részt rajta.","id":"20190925_Szegedi_civilek_polgarmester_jelolti_vitat_szerveznek_de_sem_Botka_sem_Nemesi_nem_megy_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411cbc0-2cd7-4aad-acee-2c002c29c746","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Szegedi_civilek_polgarmester_jelolti_vitat_szerveznek_de_sem_Botka_sem_Nemesi_nem_megy_el","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:50","title":"Szegeden sikerült az, ami Budapesten nem: vita lesz a polgármesterjelöltek között ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arról is beszélt a kisfiú édesanyja, hogy mikor kezdhetik el az életmentő gyógyszerrel a kezelést.","shortLead":"Arról is beszélt a kisfiú édesanyja, hogy mikor kezdhetik el az életmentő gyógyszerrel a kezelést.","id":"20190926_Zente_edesanyja_megerositette_Meszaros_Lorinc_adta_az_utolso_szaz_milliot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af502e1-5d9c-4842-9ea2-504e98254976","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Zente_edesanyja_megerositette_Meszaros_Lorinc_adta_az_utolso_szaz_milliot","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:51","title":"Zente édesanyja megerősítette: Mészáros Lőrinc adta az utolsó százmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt igazságügyi minisztersége alatt kiadtunk két orosz fegyverkereskedőt Moszkvának. A testület tagjai hétfőn újra összeülnek, de kiszivárgott információk szerint nem látják, hogyan lehetne feloldani a felmerült összeférhetetlenséget. ","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt...","id":"20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ac4c5-8a02-47a2-ba58-bed60fe9d5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:21","title":"Orosz fegyverkereskedőknek is köze lehet Trócsányi László leszavazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA-Developers rendszerint talál érdekességeket az egyes szoftververziók kódjaiban. Most egy Xiaomi telefon kapcsán bukkantak valami izgalmasra.","shortLead":"Az XDA-Developers rendszerint talál érdekességeket az egyes szoftververziók kódjaiban. Most egy Xiaomi telefon kapcsán...","id":"20190927_xiaomi_8k_video_30_fps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07bc09d-3fbd-4630-a74c-865d114925b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_xiaomi_8k_video_30_fps","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:13","title":"Ha igaz, amin a Xiaomi dolgozik, minden telefongyártó felkötheti a nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont arra hívja fel a figyelmet, hamarosan három területen is nehéz meccsek várnak Orbán pártjára.","shortLead":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont...","id":"20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b1009f-0364-4ee7-a1c0-8745f10f4e26","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:35","title":"Háromszor verhetik ezt Orbán Viktoron vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami aztán csak nagyobb lett.","shortLead":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami...","id":"20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a8c049-e7a8-4544-9a50-778258f36f58","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:58","title":"30 ezer forintos bírságot kapott a nő, aki maga tömte be a háza előtti kátyút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","shortLead":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","id":"20190927_Karacsonyi_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92476b2c-4ac9-4a94-babe-23588958a81c","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Karacsonyi_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:13","title":"Tóta W.: Karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint másfél évvel ezelőtt jelentette be a Nintendo, hogy jön a Mario Kart Tour, de a megjelenésre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Több mint másfél évvel ezelőtt jelentette be a Nintendo, hogy jön a Mario Kart Tour, de a megjelenésre egészen...","id":"20190925_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d90877-1647-4628-8332-66d0364be599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:03","title":"Megjött az év egyik legjobban várt mobilos játéka, a Mario Kart Tour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]