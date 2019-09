Amilyen békés, kedves kisváros Szarvas, olyan elánnal folynak ott a politikai kavarások az önkormányzati választás előtt. Két éve úgy tűnt, új polgármestere lesz a Békés megyei városnak, mert az azt 21 éve irányító, 72 éves Babák Mihály azt mondta, nem jelölteti magát újra.

Ezzel a forgatókönyvvel a helyi Fidesz is kibékült volna, egy júniusi belső szavazáson Babák Mihállyal szemben Hodálik Pál alpolgármestert hozták ki győztesnek. A belsős szavazólapon már feltűnt történtünk másik kulcsszereplője, Babák Zoltán (a polgármester másodunokatestvére) is, ott azonban nem rúgott labdába. Csak párttag kaphat szavazatot, az ellenzék által Babák juniorként emlegetett politikus viszont 2000 óta nem tagja a Fidesznek, csak a párt színeiben jutott be két éve egy időközi választáson a képviselőtestületbe.

Babák Zoltán © Kaufmann Balázs

Nem sokkal ezután Babák Mihály már elkezdte mondogatni: ugyan valóban nem szándékozott ismét indulni a választáson, de

azóta annyi megkeresést kaptam, olyan sokan biztattak, hogy komolyan elgondolkodtam a kérdésen.

Az országos Fidesz pedig beállt mögé, felülírva a helyi szervezet döntését. Az okokról a kampányért felelős Kósa Lajost kérdeztük, aki annyit válaszolt, hogy Babák évtizedek óta sikeresen vezeti a várost, ezért több jelölt közül őt támogatják, így ő a Fidesz jelöltje Szarvason. Ez a válasz nem több egy "csak"-nál, helyben azonban azt pletykálják, a polgármesternek van egy egészen magas pozícióban lévő támogatója, ezt sejtik a közbeavatkozás mögött.

Nem gyakori, de nem is egyedi, hogy a pártközpont átnyúl egy helyi szervezet feje fölött, ám ez elég nagy sebet ejtett. Hodálik Pál a jelek szerint teljesen kiesett a pixisből, képviselő-jelöltként sem indulhat. Több helyi forrásunk szerint Babák Mihály bosszúját szenvedhette el. Hodálikot kerestük, de nem reagált, az Ellenvélemény Szarvas Facebook-csoportban mindenesetre egy erős Márai Sándor-idézettel elmondta a véleményét egy Babák Mihályt szapuló bejegyzésnél:

vannak gyógyíthatatlanul sérült emberek, kiket a kapzsiság, a hiúság és az irigység oly mértékben megfertőzött, hogy nincs semmiféle gyógymód reá.

© Ellenvélemény Szarvas Facebook csoport

Babák Mihály szerint ez egyáltalán nem érdekes

Míg Babák Mihály "gondolkodott" az újrainduláson, rokona, Babák Zoltán a Facebookon július 24-én bejelentette indulását:

úgy döntöttem, hogy független jelöltként elindulok a polgármesterségért. Nem valami ellen, hanem valamiért; azért, hogy egy hajdan szebb napokat is megélt, lakosságszámában azóta megcsappant települést ismét megtöltsünk fiatalokkal, ami azt is jelenti majd, hogy itt valami olyan történik, ami előrébb visz bennünket.

Bár a polgármesternek rokona, a hvg.hu-nak azt mondta,

vasárnap még sosem ebédeltünk egy asztalnál.

Fideszes logikával érvelt indulása mellett: Szarvasnak nem érdeke, hogy ellenzéki érzelmű polgármester vezesse a várost, függetlenként kell együtt dolgozni a regnáló országos vezetéssel és országgyűlési képviselővel, aki speciel szintén a fideszes Dankó Béla. Babák úgy tartja, nem romlott meg Dankóval a viszonya annak ellenére sem, hogy elindult a regnáló polgármester ellen. Ráadásul szerinte felmentése is van, hiszen a helyi Fidesz nem hívta meg arra az ülésre, ahol a jelöltről döntöttek, nem adhatta elő programját.

Megkerestük Babák Mihály polgármestert is, aki telefonon - mikor a személyes interjút akartuk egyeztetni vele - annyit mondott,

nincs semmi abban, hogy két Babák indul a városban,

és abban sem, hogy Hodálikot leszavazta a Fidesz. További kérdéseinket írásban kérte, válaszaiból az derült ki: Ttovábbra sem gondolja, hogy rokona indulása bekavarna.

Ebben a városban mindenki tudja, hogy Babák Mihálynak hívnak, sokaknak pedig a Babák Misi vagyok. A szavazópolgárok felnőttek, biztos vagyok benne, hogy tudják kire és miért fognak szavazni.

Babák Mihály © MTI / Rosta Tibor

Kapkodják a fejüket

Bár evidensnek tűnhet, hogy a fideszes ellen induló fideszes a Fidesztől vesz el szavazatokat, helyben nagyon nem így látják ezt. Maga Babák Zoltán is azt mondta a hvg.hu-nak,

a Fideszben nagyon drukkolnak, hogy talpon maradjak, megosszam az ellenzéket.

Őt hiába kérdeztük arról, hogyan osztaná meg az ellenzéket, csak ködösített. Tény azonban, hogy az ellenzékiek kavarása önmagában sem segíti a választókat.

A vegyes társaság ott is közösen indult volna, egy az egy ellen, amiből aztán csak még nagyobb kavarodás lett. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének elnöke, Csanádi László a hvg.hu-nak azt mesélte, tavaly év végén elkezdtek tárgyalni az összefogásról, beszállt a Mindenki Magyarországa Mozgalom is, végül az egész szétrobbant - nagyon leegyszerűsítve - pozícióharcok miatt. Csanádi szerint

jó lenne az összefogás, de nagyon nehéz, a felek között nagy a bizalmatlanság, nem tudni, ki nézi a város érdekeit és ki a sajátját.

Nyár elején még mindenesetre négy lehetséges polgármester-jelölt neve merült fel Csanádi elmondása szerint: rajta kívül Hodálik Pálé, Babák Zoltáné és Pártai Luciáé. Közvélemény-kutatással választották volna ki a közös jelöltet, de ezt Csanádi szerint Babák és Pártai sem vállalta.

Babák Zoltán megerősítette a hvg.hu-nak, hogy folytak tárgyalások, de szerinte túl korán mérték volna a támogatottságukat. Ő azt vállalta volna, ha függetlenként mögé állnak a pártok. Talán ez lehet az ok, ami miatt helyben azt tartják Babák Zoltánról, hogy ellenzéki oldalon kavar be, de felhozzák azt is, a Facebookon ügyesen szólítja meg a fiatalokat. Az egyik fő érv azonban az,

ha nem az ellenzéket osztaná meg, a Fidesz biztos nem hagyná, hogy induljon.

Most Babák Zoltánon kívül három ellenzéki polgármester-jelölt indul:

Gajdos Attila önkormányzati képviselő, Jobbik

Csanádi Pál Nagycsaládosok, MSZP-s támogatással

Pártai Lucia független, DK és Mindenki Magyarországa Mozgalom háttérrel.

A megosztottság esélytelenné teheti őket, a Fidesz a két tavalyi választást így is 52 százalékkal nyerte meg, Babák Mihály pedig 51 százalékot szerzett öt éve, amikor Csanádi 21 százalékkal második, Gajdos pedig 18 százalékkal harmadik lett.

Pártai Lucia © Kaufmann Balázs

Babák a saját gyerekeit is megszólította, dehogy lép vissza

Helyben azt találgatják, meddig marad ilyen a mezőny. Hallottunk több variációt is: Babák Zoltán visszalép Babák Mihály javára - bár ezzel értelemszerűen borulna a teória, hogy rá az ellenzék megosztása miatt volt szükség -, illetve azt is, hogy Gajdos lép vissza, Babák Zoltán javára.

Miért pont az ő javára?

- döbben meg felvetésünkön Gajdos, aki azzal folytatja, Babáknak csapata sincs, anélkül nehéz irányítani. Babák szerint viszont ez nem lenne gond, 12 év sajtós múlt megtanította kommunikálni mindenkivel (a helyi Newjságot kiadó cégnek volt sokáig tagja illetve vezetője, most a felesége a felelős kiadó). Azt állítja, nem lép vissza:

olyan mértékben sikerült megszólítani a fiatalokat, köztük a saját saját gyerekeimet, hogy nem tudnék többé a szemükbe nézni.

Bár a környék településeihez képest gazdasági szempontból prosperáló városban a problémákban a polgármesterrel szemben induló jelöltek egyetértenek - nagy az elvándorlás, nem erős a város egyetemi jellege, rosszak az utak, bedőlt a kávéfőzőgyár, kevés a fizetés, kevés az orvos -, a közösségi médiában közöttük is ádáz a küzdelem. Az egyik Facebook-csoportban találtunk olyan posztot, amely fideszesként állítja be Pártait, de elmondások szerint kifogásolják azt is, hogy nincs vezetői múltja és közigazgatási tapasztalta sem. Babák Zoltán kritikaként azt hozta fel, hogy a jelölt az ATV-ben leszólta a várost, ezzel rossz hírét keltette, és hiába él ott két éve, nem is ismeri a települést.

Kritikai megjegyzéseivel próbál népszerűséget kovácsolni

- mondja róla Babák, aki szerint a polgármester igenis szépen rendbetette a várost. Pártai viszont a hvg.hu-nak azzal érvelt, 25 éve dolgozott a helyi rádióban szakértőként, online rádióműsorában Szarvas látnivalóit népszerűsíti, korábbi lakóhelyén pedig 9 évig dolgozott egy önkormányzati bizottság külső szakértőjeként.

Pártai szerint

azok írnak személyéről valótlanságokat, akik korábban felkérték a feladatra,

Ő ezt elintézi annyival, hogy a stílus maga az ember, jelölttársai tetteivel nem foglalkozik. Esélylatolgatásba sem kezdett, azt mondta, majd a szarvasiak eldöntik, ki tudja leginkább segíteni őket.

Babák Mihály a hvg.hu-nak azt írta, mindenkire egyenrangú ellenfélként tekint, bízik a választókban és az elvégzett munka eredményében. Pártai indulása kicsit meglepte, bár dolgoztak együtt "abban a néhány évben, mióta gyakrabban van Szarvason", többször volt a rádióműsora vendége is, de nem tudott ebbéli szándékáról.

Az időjósláshoz valóban ért, a városvezetés azonban nem olyan, mint az időjárás. Hiszem, hogy a szarvasiaknak őket és a várost is ismerő polgármesterre van szüksége. Mi egy kisvárosban élünk, itt mindenki ismeri a jelölteket, nincs jelentősége az országos ismertségnek.

Többen fürgén menekültek kameránk elől

Igyekeztünk megkérdezni a szarvasiakat a polgármester-dömpingről, de ez nem volt egyszerű: sokan nem voltak elragadtatva attól, hogy kamerával közelítettünk feléjük, többen korukra és termetükre rácáfoló fürgeséggel menekültek be a közeli üzletbe, de volt, aki azzal hárított, hogy nem helyi lakos. A válaszolók döntő többsége a regnáló polgármestert, Babák Mihályt támogatja, de kerülve a konfrontációt a többi jelöltet nem minősítették.

Itt is megtapasztaltuk: az igazi negatív kampány és küzdelem nem az utcán, hanem a városi Facebook-csoportokban dúl, és könnyen lehet, hogy a sok, saját függetlenségét erősen hirdető, az ellenfeléét viszont megkérdőjelező jelölt épp annak a Babák Mihálynak kaparja ki a gesztenyét, akiről azt tartják, hogy túl öregesen irányítja a várost, és 21 év polgármesterség után nem ő van a városért, hanem a város őérte.

(Kiemelt képünkön Babák Mihály és Babák Zoltán 2017-ben, az időközi választási győzelem után. Fotó: newjsag.hu)