[{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új incidens miatt fájhat a Boeing feje, miután a 737 Next Generation típusú repülője több példányánál is repedésekre bukkantak.","shortLead":"Új incidens miatt fájhat a Boeing feje, miután a 737 Next Generation típusú repülője több példányánál is repedésekre...","id":"20190930_repedes_boeing_737_next_generation_ng_legugyi_hatosag_faa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b63e42-6883-49fa-a46f-056415ec7f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_repedes_boeing_737_next_generation_ng_legugyi_hatosag_faa","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:13","title":"Repedéseket fedeztek fel több Boeingen, figyelmeztetik az üzemeltetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal több, nem beszélve arról, hogy a költségek optimalizálása, illetve csökkentése szempontjából egyre kevésbé elhanyagolható terület.\r

A munkavédelem azonban ennél sokkal...","id":"20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741894e-bbfe-4822-b13e-e335191c1148","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:30","title":"Bárkivel megtörténhet, aki dolgozik és egyre jobban figyelnek rá a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","shortLead":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","id":"20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7d846-24f4-4ded-88bf-b58b4bded3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:12","title":"Csődöt jelentett és törölte járatait az Adria Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. ","shortLead":"Tarlós azt mondta, ha a bíráló bizottság mégis elfogadná a jelenlegi ajánlatok valamelyikét, ő akkor is vétózni fog. ","id":"20191001_Tarlos_Felulvizsgaljak_a_Lanchid_felujitasara_beadott_tul_draga_ajanlatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977e054b-9791-441b-8d25-c43675a5c7e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Felulvizsgaljak_a_Lanchid_felujitasara_beadott_tul_draga_ajanlatokat","timestamp":"2019. október. 01. 21:34","title":"Tarlós: Felülvizsgálják a Lánchíd felújítására beadott túl drága ajánlatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]