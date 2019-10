Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása...","id":"201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ade-f4d0-4a17-8bc2-7486b0c446cb","keywords":null,"link":"/360/201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","timestamp":"2019. október. 05. 12:30","title":"Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed62947e-4fb0-46ae-8358-66c9636881b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására olvadásnak indult gleccserek nyomában tavak keletkeznek, mint például az Ausztriában lévő Pasterze-glecser előterében. A tó mérete 2010 óta meghatszorozódott és 30 hektárosra növekedett – közölte a Grazi Egyetem. Az intézmény kutatói felmérik a tó mélységét és a Pasterze benne elolvadt jegét.","shortLead":"A klímaváltozás hatására olvadásnak indult gleccserek nyomában tavak keletkeznek, mint például az Ausztriában lévő...","id":"20191005_pasterze_gleccser_jeg_felmerese_alpine_landschaftsdynamik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed62947e-4fb0-46ae-8358-66c9636881b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671fe0dd-03d2-4cfa-b3f3-9023b4f0ea21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_pasterze_gleccser_jeg_felmerese_alpine_landschaftsdynamik","timestamp":"2019. október. 05. 15:03","title":"4200 ponton mértek rá radarral egy osztrák tóra, hogy megfejtsék a rejtett jég változásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","shortLead":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","id":"20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9c5f3b-88de-40b9-a08e-32ae827d8d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","timestamp":"2019. október. 05. 15:50","title":"Karácsony: A helyi közösségek önrendelkezését kell feléleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős engedményt tettek Szaúd-Arábiában a külföldi turistáknak: végre nem kell házasnak lenni ahhoz, hogy egy pár közös hotelszobában kapjon szállást. Máshol is lazítottak az ultrakonzervatív iszlám ország szabályain.","shortLead":"Jelentős engedményt tettek Szaúd-Arábiában a külföldi turistáknak: végre nem kell házasnak lenni ahhoz, hogy egy pár...","id":"20191006_Igy_lenditik_fel_a_turizmust_SzaudArabiaban_nem_kell_bizonyitani_a_hazassagot_a_kozos_hotelszobahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f53-4e03-4f48-a2bc-24821c0e8fc4","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Igy_lenditik_fel_a_turizmust_SzaudArabiaban_nem_kell_bizonyitani_a_hazassagot_a_kozos_hotelszobahoz","timestamp":"2019. október. 06. 10:26","title":"Nem kell már bizonyítani a házasságot a közös hotelszobához Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e9ce4-e079-4dc8-98e2-6d72def3a65c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap hajnalban tartott a szombathelyi belváros felé egy KIA, ami Zanati úti aluljáró előtt letért az útról és villanyoszlopnak ütközött.","shortLead":"Vasárnap hajnalban tartott a szombathelyi belváros felé egy KIA, ami Zanati úti aluljáró előtt letért az útról és...","id":"20191006_A_hatso_ulesen_nem_hasznalt_biztonsagi_ovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118e9ce4-e079-4dc8-98e2-6d72def3a65c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155fe9d-fa86-4904-8b73-b7f3470e608a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_A_hatso_ulesen_nem_hasznalt_biztonsagi_ovet","timestamp":"2019. október. 06. 08:38","title":"A sofőr be volt csatolva és túlélte, a hátul ülő nem, ő meghalt a hajnali balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","shortLead":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","id":"20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ca3728-3d02-4edb-bc60-889351a5ec08","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","timestamp":"2019. október. 05. 20:10","title":"Nukleáris leszerelés: megszakadtak az észak-koreai-amerikai megbeszélések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b07b830-2f8e-4108-853b-048094411c3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapesten megnyílt a több mint hat évtizedes hagyományokra visszatekintő World Press Photo idei győztes pályamunkáinak magyarországi bemutatója. ","shortLead":"Budapesten megnyílt a több mint hat évtizedes hagyományokra visszatekintő World Press Photo idei győztes...","id":"201940_tarlat__vizualis_ujsagiras_world_press_photo_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b07b830-2f8e-4108-853b-048094411c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9666f594-45bb-460b-87c2-8f0b7a273588","keywords":null,"link":"/360/201940_tarlat__vizualis_ujsagiras_world_press_photo_2019","timestamp":"2019. október. 05. 16:30","title":"World Press Photo 2019: „Itt nyugodtan hihetnek a szemüknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel azoknak, akik választási csalási gyakorlatokat lepleznek le. ","shortLead":"A választás tisztasága érdekében a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter fejenként 250 ezer forint...","id":"20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb0e91-3885-4124-92af-284973816511","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_nyomravezetoi_dij_marki_zay_peter_valasztasi_csalas_hodmezovasarhely","timestamp":"2019. október. 06. 13:07","title":"Nyomravezetői díjat ajánl Márki-Zay annak, aki választási csalást leplez le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]