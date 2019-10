Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","shortLead":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42613909-9119-4d66-a5b7-9c8be9765a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Négy önkormányzatban is képviselője lesz a Kutyapártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","shortLead":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","id":"20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0209c21f-a03e-4799-bd8a-4380d5ee3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:48","title":"Az Autobahnon sem sok VW Golf rohangál 319 km/h-s tempóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova fejlődnie a városnak.","shortLead":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova...","id":"20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76445b-9b44-4ee2-a7ff-b45e33b54696","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 23:02","title":"Békéscsaba újraválasztott polgármestere szerint a kormánypárti támogatás is kellett a győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8095bf6c-9ba3-4213-af24-8a76a6fcf43b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldön is sok lengyel szavazhat.","shortLead":"Külföldön is sok lengyel szavazhat.","id":"20191013_A_negy_evvel_korabbinal_magasabb_a_lengyel_valasztasi_reszvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8095bf6c-9ba3-4213-af24-8a76a6fcf43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4642241a-b673-4ca7-ab40-35638fd6a82f","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_negy_evvel_korabbinal_magasabb_a_lengyel_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2019. október. 13. 16:40","title":"A négy évvel korábbinál magasabb a lengyel választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","shortLead":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","id":"20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40b9b2f-3cd4-4cf7-8e26-759954031c89","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","timestamp":"2019. október. 13. 16:56","title":"Kihirdette Rossi az azeriek elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szerint kizárólag a győzelem elfogadható Azerbajdzsán ellen. ","shortLead":"Marco Rossi szerint kizárólag a győzelem elfogadható Azerbajdzsán ellen. ","id":"20191012_Rossi_nem_gyozzuk_le_Azerbajdzsant_nem_erdemeljuk_meg_az_Ebreszvetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa970f-ce57-4341-a986-2f02efe3fd65","keywords":null,"link":"/sport/20191012_Rossi_nem_gyozzuk_le_Azerbajdzsant_nem_erdemeljuk_meg_az_Ebreszvetelt","timestamp":"2019. október. 12. 18:01","title":"Rossi: Ha nem győzünk vasárnap, nem érdemeljük meg az Eb-szereplést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e197d23-1c64-4350-9953-01d3762dc0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új poszttal jelentkezett az Ez az ördög ügyvédje blog szerzője. ","shortLead":"Új poszttal jelentkezett az Ez az ördög ügyvédje blog szerzője. ","id":"20191012_Rogant_igeri_a_Borkai_utan_a_nevtelen_blogger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e197d23-1c64-4350-9953-01d3762dc0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a49e4b-259b-4698-8978-08572f5ce0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Rogant_igeri_a_Borkai_utan_a_nevtelen_blogger","timestamp":"2019. október. 12. 18:35","title":"Rogán Antal leleplezését ígéri Borkai után az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő reggel őrizetbe vettek között van egy imám is.","shortLead":"A hétfő reggel őrizetbe vettek között van egy imám is.","id":"20191014_parizs_iszlamista_rendor_keseles_orizetbe_vetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51b8c4-30ce-40b9-abf0-bf2a80f4a8b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_parizs_iszlamista_rendor_keseles_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. október. 14. 12:55","title":"Letartóztattak több embert, aki kapcsolatban állt a párizsi késelővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]