[{"available":true,"c_guid":"a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal működő rakéta tesztje során történt augusztus 8-án az a baleset, melynek során radioaktív szennyezés jutott a levegőbe az észak-oroszországi Szeverodvinszk közelében. Az amerikaiak úgy tudják, egy atommeghajtású rakéta vízből való kiemelése során következett be a hét halálos áldozatot követelő robbanás.","shortLead":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal...","id":"20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3923ea-fe04-4c5b-b0d0-2cbc7d59b968","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:57","title":"Vízbe esett atommeghajtású rakéta kiemelésekor történt a rejtélyes oroszországi robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e23d1-7ade-4e50-8c3b-034359cf1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:39","title":"Ez az átka a mini Fidesz-logónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium elmondta, hány utas tartózkodtak a két vonaton, ugyanakkor ellentmondott a MÁV eredeti állításainak.","shortLead":"A minisztérium elmondta, hány utas tartózkodtak a két vonaton, ugyanakkor ellentmondott a MÁV eredeti állításainak.","id":"20190830_Kiderult_hanyan_utaztak_az_egymastol_200_meterre_megallo_Intercityken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3e25ac-990e-43fa-a416-f44b2d10d011","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Kiderult_hanyan_utaztak_az_egymastol_200_meterre_megallo_Intercityken","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:57","title":"Kiderült, hányan utaztak az egymástól 200 méterre megálló Intercity-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veszprémi Petőfi Színház igazgatója ellen egy színésznő tett bejelentést, Oberfrank Pál hamis vád miatt perel. ","shortLead":"A veszprémi Petőfi Színház igazgatója ellen egy színésznő tett bejelentést, Oberfrank Pál hamis vád miatt perel. ","id":"20190830_Nyomoz_a_rendorseg_Oberfrank_Pal_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853c9d97-b871-4430-8632-d78437d035c2","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Nyomoz_a_rendorseg_Oberfrank_Pal_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:25","title":"Személyi szabadság megsértése miatt nyomoznak Oberfrank Pál ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","shortLead":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","id":"20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267fd65c-2fd8-4f89-92e3-f2fe430f812b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:38","title":"A bíróság nem akadályozta meg a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem az állatoknak kell beadni.","shortLead":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem...","id":"20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391d81d-bafb-4bab-9faa-66984fae4c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:03","title":"Itt a macskaszőr-allergia elleni oltás, amit már az állatoknak kell beadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését. A várost 17 éve vezető Botka Lászlónak lehetnek még nehéz percei, fő ellenfele a fideszes támogatással induló független, Nemesi Pál vállalkozó. Kemény csata lesz, de most még vihar előtti csend van a városban. A hvg.hu a kampány kezdetére kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első helyszíne tehát Szeged.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését...","id":"20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11454a4-3f9c-4090-93bb-d0b360c2772b","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:30","title":"Teljes letámadásban Szegeden a Fidesz – most valóban megizzaszthatják Botkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","shortLead":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","id":"20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f22e07-b135-4766-bdca-73f6c9766fe1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:36","title":"Nagyon megverték Szalai régi-új csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]