Új regényében (Meg se kínáltak) ott a magyar valóság, de most futó műsorában mindez sokkal hangsúlyosabban van jelen. A Magyar Hang hetilapnak adott interjújában erről azt mondta, eddig sem finomkodott, de most „valóban bedurvult a dolog.”

Amikor a képmutatás kárpitja felszakad, és benézhetünk mögé – amikor a közélet a kokainról és prostikról szól –, akkor hogyan reagáljak? Ha a politikában prostik vannak, akkor nálam is repkednek a prostik. Mint szóképek. Bár ami jelenleg zajlik, az már régen nem politika. Eddig is tudtuk, hogy miként működik a korrupció, de egy ilyen videót nézve sokkal könnyebben átélhetővé vált ez: Aperol Spritz meg az Add ide a didit. Ez jutott nekünk, A Wall Street farkasa Fásy Ádám-féle kiadása – mondta a Borkai-botrányról .

Az önkormányzati választások után a Fidesz hosszú idő után először került nehezebb helyzetbe. A kérdésre, hogy Orbán mellett Karácsony is kap-e majd paródiát, Bödőcs azt mondta, kilenc éve megy a NER, eddig nem nagyon tudott mással foglalkozni.

Most, hogy az ellenzék erősödött, az a dolgom, hogy ha hülyék lesznek, akkor beszéljek róluk. Ha már hatalmuk van, hibázni is fognak, és még nevetségesebbek lesznek, mint eddig, persze. A NER alapja a gondosan kiszámított propaganda, az agresszív gazdasági letámadás – börtönszlenggel a csicskítás. Az érzelmi polgárháború erőltetése dacára jó látni, hogy nem mindenkinek jön ez be. Kíváncsian, de illúziók nélkül várom a fejleményeket. Nekem az ellenzékkel is komoly gondjaim voltak és vannak, érdekel, mit kezdenek az elért eredményekkel. Nem tagadom, nincs ellenemre, hogy némi bors került az álkeresztény kleptokrácia orra alá, és szeretném látni, hogy ha már lehetőséget kapott a „nemfidesz”, él vele, nem lopnak, nem a másik tábor elleni hergeléssel lesznek elfoglalva az új polgármesterek. Meglátjuk.