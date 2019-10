Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A forrásánál összesíti a klímaváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és olajcégek nem felelősek a kereslet vezérelte felhasználásért, azért viszont annál inkább, hogy jó ideje maguk is tudtak a szén-dioxid-kibocsátás káráról, de a saját érdekeiket követték.","shortLead":"A forrásánál összesíti a klímaváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és...","id":"20191018_Husz_ceg_felelos_az_uveghazhatasugazkibocsatas_harmadaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8bac2-0f86-4def-a1a5-db4426a54b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_Husz_ceg_felelos_az_uveghazhatasugazkibocsatas_harmadaert","timestamp":"2019. október. 18. 15:48","title":"Húsz cég felelős az üvegházhatásúgáz-kibocsátás harmadáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell mennie minden zenének.","shortLead":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell...","id":"20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7da8d4-ae27-4edd-8ba8-c5c9dd7fe72d","keywords":null,"link":"/kultura/20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","timestamp":"2019. október. 18. 13:52","title":"Meghalt Kurtág Márta zongoraművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai...","id":"20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429482ef-a1b0-44cc-9ea0-bbfd197e6e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","timestamp":"2019. október. 19. 15:03","title":"Ezt a fényképet küldte haza a Holdról az indiai Csandraján-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf636ffe-358c-4e03-b582-80aedd3ff26c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 29 colos kerekekkel szerelt terepbringával lényegében bármilyen terepen egyszerűen áttekerhetünk.","shortLead":"A 29 colos kerekekkel szerelt terepbringával lényegében bármilyen terepen egyszerűen áttekerhetünk.","id":"20191018_140_kilometeres_hatotavu_elektromos_bicikli_a_peugeottol_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf636ffe-358c-4e03-b582-80aedd3ff26c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd11200-bd5f-4e70-8279-ff260e917260","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_140_kilometeres_hatotavu_elektromos_bicikli_a_peugeottol_akkumulator","timestamp":"2019. október. 18. 06:41","title":"140 kilométeres hatótávú elektromos bicikli a Peugeot-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb24c7-655d-4d9f-ba9f-1dd4501dc08c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legyőzheti Manfred Webert november végén, és Joseph Daul utódja lehet.\r

\r

","shortLead":"Legyőzheti Manfred Webert november végén, és Joseph Daul utódja lehet.\r

\r

","id":"20191018_Donald_Tuskot_jeloli_az_Europai_Neppart_elere_a_lengyel_Polgari_Platform_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb24c7-655d-4d9f-ba9f-1dd4501dc08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb9fadc-cd98-409b-a379-c46c551594bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Donald_Tuskot_jeloli_az_Europai_Neppart_elere_a_lengyel_Polgari_Platform_part","timestamp":"2019. október. 18. 20:21","title":"Donald Tuskot jelöli az Európai Néppárt élére a lengyel Polgári Platform párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 2019-ben már közel 400 ember halt meg Magyarország útjain, ebből csak októberben 40.

","shortLead":"Eddig 2019-ben már közel 400 ember halt meg Magyarország útjain, ebből csak októberben 40.

","id":"20191019_Fekete_oktober_mar_tobb_tucat_magyar_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceed7800-0ba6-4885-9dd4-60c701ea06e7","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fekete_oktober_mar_tobb_tucat_magyar_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","timestamp":"2019. október. 19. 17:14","title":"Fekete október: már több tucat magyar halt meg közlekedési balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10fd9f2d-0084-4769-a9c9-29cde4410c5b","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191018_Hajlektalan_szepsegnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10fd9f2d-0084-4769-a9c9-29cde4410c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80042e8-f70d-494f-9145-9831528a94eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Hajlektalan_szepsegnap","timestamp":"2019. október. 18. 13:11","title":"Hajléktalan szépségnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn Északkelet-Németországban.","shortLead":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn...","id":"20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf6940-89a4-4f10-b783-cb1b538265dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","timestamp":"2019. október. 19. 16:03","title":"Egy 3300 éve meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]