Székekkel törtek be a diszkóba, tömegverekedés volt egy szolnoki szórakozóhelyen

Tömegverekedés tört ki péntek éjszaka a jászkunsági vármegyeszékhely egyik diszkójában – értesült több forrásból a szoljon.hu. A verekedés Szolnok Mentetlen nevű városrészében történt egy szórakozóhelyen.

Az esetről videó is készült, ami a TikTokon terjed. A másfél perces felvételen látható, hogy férfiak rontanak be a diszkóba, többen székekkel a kezükben. A zene ekkor még szólt, de a videóban hallható, ahogy valaki azt mondja a mikrofonba: „Állítsuk le, tesó”. Aztán a zene elhalkult, pár pillanat múlva pedig már női sikolyok hallhatóak a felvételen. A videó feltöltője megjegyzésként annyit írt, hogy nagyjából nyolc ember tört be, lapátokkal, székekkel felszerelkezve. Betörték az ajtókat, ablakokat, odabent “tiszta vér volt minden”.

A megyei hírportál úgy tudja, hogy a konfliktus egy társaság női tagjai és a biztonsági őrök között alakult ki. Előbbiek sérelmezték, hogy létszámstop miatt nem engedik be őket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság nyomán indult eljárás a Szolnoki Rendőrkapitányságon.