Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","shortLead":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","id":"20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef94e4d7-303d-45fe-8b87-52f50aebccaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 08:13","title":"Ma is marad a jó idő, 27 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","shortLead":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","id":"20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b0573c-90b6-4664-b2b3-d175f2fef0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","timestamp":"2019. október. 20. 09:49","title":"Mégsem Trump golfklubjában lesz a G7-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre kérdés, lesz-e belőle valami, de az már biztos: az Instagram olyan funkciót tesztel, amellyel könnyebben kezelhetjük a követett profilokat.","shortLead":"Egyelőre kérdés, lesz-e belőle valami, de az már biztos: az Instagram olyan funkciót tesztel, amellyel könnyebben...","id":"20191021_instagram_felhasznalok_kezelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a0cf65-64fe-4d8b-8770-fd0ffcb15c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_instagram_felhasznalok_kezelese","timestamp":"2019. október. 21. 10:33","title":"Sokan örülnének annak a funkciónak, amit az Instagram épp tesztel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0270ca-2eaf-4fca-9b50-b0e40fece409","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gáspár Lacinak kellet kizavarni a stúdióból a dühös versenyzőt, de ekkor már közönség is skandálta, hogy „Menj ki!”.\r

\r

","shortLead":"Gáspár Lacinak kellet kizavarni a stúdióból a dühös versenyzőt, de ekkor már közönség is skandálta, hogy „Menj ki!”.\r

\r

","id":"20191020_Mikrofont_dobalt_a_zsurire_kiakadt_versenyzo_az_XFaktorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd0270ca-2eaf-4fca-9b50-b0e40fece409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b97954-4205-41fe-a90a-d73d898f15cf","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Mikrofont_dobalt_a_zsurire_kiakadt_versenyzo_az_XFaktorban","timestamp":"2019. október. 20. 14:04","title":"Balhé az X-Faktorban: tombolt és mikrofont dobált a zsűrire kiakadt versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig adós. Állítólag két hét múlva ezt is meglátja a közönség.","shortLead":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig...","id":"20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74638b69-b4c1-4e21-9a9e-caa82161d207","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:03","title":"Nagy durranásra készülhet napokon belül az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0955cbf2-c9b8-44bc-8c55-dd65797b1555","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Magánéleti krízis közepén nem jó döntés úgy csinálni a munkahelyen, mintha mi sem történt volna. Fontos, hogy a munkáltató és a munkavállaló együttműködő legyen. ","shortLead":"Magánéleti krízis közepén nem jó döntés úgy csinálni a munkahelyen, mintha mi sem történt volna. Fontos...","id":"20191020_Hogyan_kezelhetok_a_maganeleti_krizisek_a_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0955cbf2-c9b8-44bc-8c55-dd65797b1555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3138355e-387d-4dc7-b4f1-f0ff955aff62","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191020_Hogyan_kezelhetok_a_maganeleti_krizisek_a_munkahelyen","timestamp":"2019. október. 20. 19:15","title":"Hogyan kezelhetők a magánéleti krízisek a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","shortLead":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","id":"20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc3ea0-7aa8-4536-83b9-5f09618aeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. október. 21. 07:04","title":"Több autó ütközött az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef27803e-2a9f-47ad-93c1-2bd4e9f0295a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október 21-től a MÁV vasúti bérletei hozzárendelhetők az új típusú - 2016. január 1-től kibocsátott - személyazonosító igazolványhoz, az eSzemélyihez.","shortLead":"Október 21-től a MÁV vasúti bérletei hozzárendelhetők az új típusú - 2016. január 1-től kibocsátott - személyazonosító...","id":"20191020_Hetfotol_eSzemelyihez_is_hozzarendelheto_a_vasuti_berlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef27803e-2a9f-47ad-93c1-2bd4e9f0295a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d87a92-403f-481a-a992-f8a2b3b9a967","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Hetfotol_eSzemelyihez_is_hozzarendelheto_a_vasuti_berlet","timestamp":"2019. október. 20. 17:01","title":"Hétfőtől eSzemélyihez is hozzárendelhető a vasúti bérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]