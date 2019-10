Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ezúttal az androidosoknak és az iPhone-osoknak is jó hírrel szolgált. Utóbbiaknak ráadásul duplán.","shortLead":"A Google ezúttal az androidosoknak és az iPhone-osoknak is jó hírrel szolgált. Utóbbiaknak ráadásul duplán.","id":"20191021_google_maps_terkep_navigacio_baleset_jelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f28fe1-168f-458f-9538-948d67707596","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_google_maps_terkep_navigacio_baleset_jelentese","timestamp":"2019. október. 21. 08:03","title":"Használja a Google Térképet? Frissítsen rá most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850141c-fe42-4fc7-9c8a-8f5a6b7bbd13","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb hívószava az 5G, mégis kevesen tudják, mit is jelent valójában. Hogyan változtatja meg a menetrendszerű mobilhálózat-váltás az orvoslást, a közbiztonságot, az üzleti életet és a mindennapjainkat? Mikor lesz Magyarországon is a mostaninál tízszer gyorsabb mobilnet, és milyen megoldások teszik ezt most hirtelen lehetővé? Na és valójában mitől 5G az 5G?","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb hívószava az 5G, mégis kevesen tudják, mit is jelent valójában. Hogyan változtatja meg...","id":"invitech_20190904_Osszel_jon_az_5G_de_mit_kell_tudni_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1850141c-fe42-4fc7-9c8a-8f5a6b7bbd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dcc546-bf92-4f46-9be3-ff95ebd9a38b","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190904_Osszel_jon_az_5G_de_mit_kell_tudni_rola","timestamp":"2019. október. 21. 11:30","title":"Ősszel jön az 5G, de mit kell tudni róla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","shortLead":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","id":"20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f59c20-6b10-4b08-ad2f-782c08a5eb3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","timestamp":"2019. október. 21. 15:47","title":"Videó: Üzletileg nagyon bejött a horror-autómosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom után, így nemcsak a hazai tech-ipar egyik vezérévé vált, de segíthet is a magyar cégeknek átlendülni a digitalizáció nehézségein. Interjúnkból többek közt kiderül, miben hasonlít a felhőben tárolt adat a csapvízhez, és miért nem kell félni a mesterséges intelligenciától. \r

","shortLead":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom...","id":"20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d54a7f-a1f2-4b8f-ac72-228de1b7ecc9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Christopher Mattheisen: A felhő öt éve kockázat volt, ma megkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","shortLead":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","id":"20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e625aae-fbf9-4daa-976c-31f07c4db23d","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","timestamp":"2019. október. 22. 06:00","title":"Egyetlen mondattal elintézte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","shortLead":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","id":"20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fdbde8-4d62-4ee7-b8de-b24028dbf8bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","timestamp":"2019. október. 22. 11:14","title":"A Fidesz 11. alkalommal is elgáncsolta a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és a félmilliós bírságot – az időközben polgármesterré választott Pikó most a főszerkesztőn venne jogi-anyagi elégtételt.\r

\r

","shortLead":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és...","id":"20191021_piko_andras_keruleti_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d306e44e-ed3f-4bbc-b05f-7a6256dcf0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_piko_andras_keruleti_lap","timestamp":"2019. október. 21. 09:57","title":"Pikó András üzent a fideszesek mellett kampányoló kerületi lap volt főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány lemondását követelve a gazdasági nehézségek miatt.","shortLead":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány...","id":"20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb5ac9-7224-4000-a057-4f8068f74626","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","timestamp":"2019. október. 20. 20:56","title":"Milliós tömegek vonultak az utcára Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]