[{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX. kerület cége nem működött szabályszerűen. A IX. kerület cége működteti a parkolást, erről több leleplező cikk is született.\r

\r

","shortLead":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX...","id":"20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34917f7b-ea6e-4926-b78b-9d4cb2ec232b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","timestamp":"2019. október. 21. 12:10","title":"A ferencvárosi parkolócéget is elkaszálta a ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125f74b2-d34d-480d-95e0-5f53389f3fd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q5-ös és Q7-es divatterepjárók, valamint az A7-es és A8-as szedánok után most itt az A6-os tölthető hibrid változata.","shortLead":"A Q5-ös és Q7-es divatterepjárók, valamint az A7-es és A8-as szedánok után most itt az A6-os tölthető hibrid változata.","id":"20191022_53_kilometer_villannyal_ezt_tudja_az_uj_hibrid_audi_a6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125f74b2-d34d-480d-95e0-5f53389f3fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48471a3a-28af-48be-b82f-1cfcb8c2e130","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_53_kilometer_villannyal_ezt_tudja_az_uj_hibrid_audi_a6","timestamp":"2019. október. 22. 09:21","title":"53 kilométer villannyal, ezt tudja az új hibrid Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors döntés volt. ","shortLead":"Villámgyors döntés volt. ","id":"20191021_Deri_Tibor_is_marad_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b5e697-52ab-4154-81bc-c5864a067db4","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Deri_Tibor_is_marad_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 20:54","title":"A IV. kerületben is marad az ellenzéki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","shortLead":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","id":"20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd23b14-138c-4dc6-bde3-e4e08ef86bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Saját légitámaszpontjukat bombázták szét Szíriában az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem a maga kezébe vette az irányítást. A kormányfő rövid beszédében a sikerekről beszélt, szerinte nevetséges a 21. században a sajtószabadságot hiányolni, Gyurcsány Ferencet pedig az őszödi beszédre emlékeztette. ","shortLead":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem...","id":"20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb4204-6641-4099-8fd7-89e762abdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","timestamp":"2019. október. 21. 15:31","title":"Botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben: Orbán, Hadházy és Gyurcsány a főszerepekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512fce6-570b-4346-a82e-fd4caf7ad65e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A diktátor földi maradványait átköltöztetik, mert nem maradhatnak egy olyan nyilvános mauzóleumban, ahol méltathatják személyét. A család kérése ellenére nem lesz katonai tiszteletadás.","shortLead":"A diktátor földi maradványait átköltöztetik, mert nem maradhatnak egy olyan nyilvános mauzóleumban, ahol méltathatják...","id":"20191021_Elrendelte_a_spanyol_kormany_Franco_exhumalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d512fce6-570b-4346-a82e-fd4caf7ad65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b6f12e-b0b8-441f-a822-4e3034b80e69","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Elrendelte_a_spanyol_kormany_Franco_exhumalasat","timestamp":"2019. október. 21. 12:23","title":"Csütörtökön kihantolják és elszállítják Franco maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és a félmilliós bírságot – az időközben polgármesterré választott Pikó most a főszerkesztőn venne jogi-anyagi elégtételt.\r

\r

","shortLead":"Pikó bepanaszolta a józsefvárosi ingyenes lapot részrehajlásért, a Kúria helybenhagyta az elmarasztaló ítéletet és...","id":"20191021_piko_andras_keruleti_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d306e44e-ed3f-4bbc-b05f-7a6256dcf0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_piko_andras_keruleti_lap","timestamp":"2019. október. 21. 09:57","title":"Pikó András üzent a fideszesek mellett kampányoló kerületi lap volt főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új országos napi rekord 28 Celsius-fok lett.","shortLead":"Az új országos napi rekord 28 Celsius-fok lett.","id":"20191021_melegrekord_orszagos_napi_rekord_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad221943-4680-4468-85f4-fe61fc07b189","keywords":null,"link":"/elet/20191021_melegrekord_orszagos_napi_rekord_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. október. 21. 18:09","title":"Milyen ősz? Újabb melegrekordok dőltek meg a hét első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]