[{"available":true,"c_guid":"63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","shortLead":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","id":"20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f3fc84-8268-4c85-8fb4-4154250c0bc0","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","timestamp":"2019. október. 22. 19:52","title":"Gázrobbanás repített ki egy férfit az ablakon Solymáron, válságos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","shortLead":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","id":"20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ee194b-ade7-49cf-9af2-2911ec631f84","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","timestamp":"2019. október. 22. 15:18","title":"Lopott mentőautóval kezdett ámokfutásba és gázolt el gyalogosokat egy férfi Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt valóságos kép nagyon eltér egymástól. A tarka nagyvárosi világ alatt egy szinte mozdulatlan Magyarország található, a politikai erőviszonyok pedig jóformán megegyeznek az egyik korábbi választásokat követővel.","shortLead":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt...","id":"20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c2bae2-a0e0-4b52-b849-12d8f9b1928e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","timestamp":"2019. október. 23. 07:00","title":"Önkormányzati választások számai: hallgat a mély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c94867-5c59-4a63-be8a-6765ae5583fd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Gazdája szerint az örök legelőkre távozott.","shortLead":"Gazdája szerint az örök legelőkre távozott.","id":"20191022_Elpusztult_Chris_a_legtobb_gyapjut_ado_birka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c94867-5c59-4a63-be8a-6765ae5583fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e018d-afb3-49b0-81dd-639367b216d4","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Elpusztult_Chris_a_legtobb_gyapjut_ado_birka","timestamp":"2019. október. 22. 10:13","title":"Elpusztult Chris, a legtöbb gyapjút adó birka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nemet mondott az ellenzéki polgármester békejobbjára. ","shortLead":"A Fidesz nemet mondott az ellenzéki polgármester békejobbjára. ","id":"20191022_Visszautasitotta_az_alpolgarmesteri_felkerest_a_KDNP_embere_Bajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8343fb1-a08a-49fa-9ecc-a6c7eeeedafa","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Visszautasitotta_az_alpolgarmesteri_felkerest_a_KDNP_embere_Bajan","timestamp":"2019. október. 22. 14:46","title":"Visszautasította az alpolgármesteri felkérést a KDNP embere Baján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ma sem lettünk okosabbak a britek kilépésével kapcsolatban.","shortLead":"Ma sem lettünk okosabbak a britek kilépésével kapcsolatban.","id":"20191021_brexit_john_bercow_meaningful_vote_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e755209-956d-40c0-8065-0aa0fda6ab55","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_brexit_john_bercow_meaningful_vote_boris_johnson","timestamp":"2019. október. 21. 17:16","title":"Brexit: most a brit házelnök akadályozta meg Boris Johnson tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra által selymekre álmodott mesés alkotásokkal most közvetlenül támogathatjuk a rászoruló gyermekek művészeti nevelését és kreatív önkifejezését.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra...","id":"20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20985a44-9747-40e4-98a5-69ff8f34d361","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","timestamp":"2019. október. 21. 18:08","title":"Igazgyöngyös rajzok osztrák selyemkendőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]