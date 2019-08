Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt vasárnap ellenzéki kerületi polgármesterjelöltek társaságában Budapesten.","shortLead":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely...","id":"20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a426cc-4543-43ea-8546-4439b7da74c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:55","title":"Karácsony vissza akarja adni Budapestet a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet kimentette a férfit.","shortLead":"A vízirendészet kimentette a férfit.","id":"20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e739f5-7331-4ddf-8ca5-30a929be4ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:15","title":"A Petőfi hídról esett a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78d4797-1bf8-4089-bf41-651443071e03","c_author":"Muharay Katalin","category":"vilag","description":"Hatalmas felháborodást váltott ki Portugáliában egy nyíltan rasszista írás. A szerzője arra a rasszizmusról készült parlamenti jelentésre reagált, amely kvótákat javasolt a kisebbségeknek.","shortLead":"Hatalmas felháborodást váltott ki Portugáliában egy nyíltan rasszista írás. A szerzője arra a rasszizmusról készült...","id":"201934__portugaliai_rasszizmus__gyulolkodo_cikk__jelentes__vihart_kavart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a78d4797-1bf8-4089-bf41-651443071e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a88d29-f8a8-4be1-980d-d63e0b393c19","keywords":null,"link":"/vilag/201934__portugaliai_rasszizmus__gyulolkodo_cikk__jelentes__vihart_kavart","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:00","title":"Egy portugál történész cikke hozta felszínre az eddig be nem vallott rasszizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","shortLead":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","id":"20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e637bc-8f97-40d1-a442-e36ade4047ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:30","title":"Már akkor kiszúrták őket a rendőrök, amikor csak tervezték egy autó feltörését, nem is jutottak messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely László, a kormányfő mégis biztosabb embert akart.","shortLead":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely...","id":"201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7aecad-09ba-4536-8670-2754ce9f3495","keywords":null,"link":"/itthon/201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:30","title":"Mindent megtett, hogy ne bosszantsa a Fideszt, mégis mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","shortLead":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","id":"20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e83168d-9d81-4b72-b7d1-a079eba482fc","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:51","title":"Több külföldi híresség is kifejezte aggodalmát az erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc9efa6-5857-45d8-89ac-9d6a23cb2b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kiadója szerint a Spotify több millió dollárral tartozik neki.","shortLead":"A rapper kiadója szerint a Spotify több millió dollárral tartozik neki.","id":"20190824_Eminem_kiadoja_tobb_millio_dollaros_jogdijat_kovetel_a_Spotifytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc9efa6-5857-45d8-89ac-9d6a23cb2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04c1440-c224-4a2b-bc42-db4cce1c6a99","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Eminem_kiadoja_tobb_millio_dollaros_jogdijat_kovetel_a_Spotifytol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:50","title":"Eminem kiadója több millió dolláros jogdíjat követel a Spotifytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]