Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","shortLead":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","id":"20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973b468-79aa-42e0-97c0-63d5d61376ac","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","timestamp":"2019. október. 22. 17:57","title":"Ismerős Arcok-koncertet tartanak a Bem térre tartó fáklyás felvonulás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f9da7d-7176-41c0-a456-cb570f7a5256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi vízilabdázó, a jobbikos Steinmetz Ádám az athéni olimpián nyert aranyérmét szorongatva kérdezte Orbán Viktort a győri polgármester szexbotrányáról. ","shortLead":"A korábbi vízilabdázó, a jobbikos Steinmetz Ádám az athéni olimpián nyert aranyérmét szorongatva kérdezte Orbán Viktort...","id":"20191021_orban_viktor_borkai_zsolt_steinmetz_adam_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f9da7d-7176-41c0-a456-cb570f7a5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d581de-8e7f-4350-8663-c7ad14e3621c","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_orban_viktor_borkai_zsolt_steinmetz_adam_orszaggyules","timestamp":"2019. október. 21. 19:39","title":"Megszólalt Orbán a Borkai-videóról: „Beteg dolog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","shortLead":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","id":"20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f3fc84-8268-4c85-8fb4-4154250c0bc0","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","timestamp":"2019. október. 22. 19:52","title":"Gázrobbanás repített ki egy férfit az ablakon Solymáron, válságos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek egy óbudai lakásba.","shortLead":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek...","id":"20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b5a55c-07a3-4080-817e-5374e51546e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","timestamp":"2019. október. 22. 15:33","title":"Letartóztatták azt a három férfit, akik kirámoltak egy óbudai lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovákia elleni meccsen tapasztalt rasszista, kirekesztő szurkolói megnyilvánulások miatt zárt kapuk mögött kellett az Azerbajdzsán elleni meccset megrendezni. A bérletes szurkolók pénzvisszatérítést kapnak, mert arra mérkőzésre nem mehettek be.","shortLead":"A Szlovákia elleni meccsen tapasztalt rasszista, kirekesztő szurkolói megnyilvánulások miatt zárt kapuk mögött kellett...","id":"20191022_Penzt_ad_vissza_a_berleteseknek_az_MLSZ_a_zart_kapus_meccs_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0583779d-5f45-4664-a760-f295f851e146","keywords":null,"link":"/sport/20191022_Penzt_ad_vissza_a_berleteseknek_az_MLSZ_a_zart_kapus_meccs_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 17:59","title":"Visszafizeti az MLSZ a zártkapus meccs árát a bérleteseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdce3d-3c30-462b-8a95-5ba40694fc1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok.","shortLead":"A jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok.","id":"20191022_eszak_irorszag_abortusz_azonos_nemuek_hazassaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdce3d-3c30-462b-8a95-5ba40694fc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb4f24a-6b76-4489-a68d-1606e48e102e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_eszak_irorszag_abortusz_azonos_nemuek_hazassaga","timestamp":"2019. október. 22. 15:15","title":"Az abortusz nem bűncselekmény többé Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről. Végül egymástól is kénytelenek búcsút venni. ","shortLead":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről...","id":"20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04029e92-c9c6-4391-a05e-22b81d7babf4","keywords":null,"link":"/360/20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Nem izgat a halál, nincs hiányérzetem, mert repülős voltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. Az értesülést a hvg.hu-nak megerősítették Karácsony stábjából.","shortLead":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. Az értesülést a hvg.hu-nak megerősítették Karácsony stábjából.","id":"20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ea6a4-a276-436f-be03-a1405847bb01","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","timestamp":"2019. október. 22. 12:50","title":"Még egy helyettest kinézett magának Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]