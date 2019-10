Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","id":"20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a85be-74c2-4612-abe4-e368df3b2cc1","keywords":null,"link":"/sport/20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","timestamp":"2019. október. 22. 13:04","title":"Száraz vércseppből mutatnák ki, doppingolt-e a sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","shortLead":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","id":"20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b5c59-474d-4d82-9797-164c14d3168d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","timestamp":"2019. október. 22. 05:36","title":"Trump: A kurdok sem angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Androidhoz, Windowshoz, iOS-hez, Chrome-hoz, Gmailhez és rengeteg más szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül a sötét mód.","shortLead":"Az Androidhoz, Windowshoz, iOS-hez, Chrome-hoz, Gmailhez és rengeteg más szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül...","id":"20191023_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_beallitasok_dark_mode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d8ddc-e668-497c-a039-518e2916a824","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_beallitasok_dark_mode","timestamp":"2019. október. 23. 16:03","title":"Én miért nem látom a sötét módot a Facebookon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is csak 2114 után lehet majd hozzáférni.","shortLead":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is...","id":"20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa14a6f2-35f9-4bc1-9363-e1d7e8adc7a1","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","timestamp":"2019. október. 22. 12:21","title":"Mi értelme van olyan könyvet írni, amit csak 100 év múlva olvashatunk el? – Knausgård megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f3e5bb-4f56-4ddb-9a4e-9445016ffb70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni, lesz-e belőle valaha valódi termék, de az biztos, hogy a Samsung sem akar lemaradni a kiterjesztett valósághoz kapcsolódó eszközök fejlesztéséről.","shortLead":"Nem tudni, lesz-e belőle valaha valódi termék, de az biztos, hogy a Samsung sem akar lemaradni a kiterjesztett...","id":"20191022_samsung_szabadalom_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f3e5bb-4f56-4ddb-9a4e-9445016ffb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c9edf-b997-415a-bec3-5bfcb15ed640","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_samsung_szabadalom_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2019. október. 22. 17:03","title":"Titokban új eszközt fejleszt a Samsung: egy szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október 23-i ünnepségén.","shortLead":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október...","id":"20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abee02f-e48b-4a6f-8341-91188ea78314","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","timestamp":"2019. október. 23. 14:33","title":"Kunhalmi: Sikerült megakadályozni, hogy Orbán rendszere nyílt diktatúrává váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam figyelmét is felkeltette.","shortLead":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam...","id":"20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a85d6-b6bf-461f-8d0c-a1080b3cad08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","timestamp":"2019. október. 22. 10:46","title":"Már nem a Facebookon terjed az Iszlám Állam propagandája, új appot néztek ki maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","shortLead":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","id":"20191023_hidegfront_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f2a877-dabe-423b-a0bb-f0c6047ac8a3","keywords":null,"link":"/elet/20191023_hidegfront_idojaras","timestamp":"2019. október. 23. 17:40","title":"Lehűlést és csapadékot is hoz egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]