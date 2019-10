Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63fe38-94d0-42ba-8b46-240e27aadb24","keywords":null,"link":"/360/201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","timestamp":"2019. október. 22. 07:00","title":"Szervizeléskor összetört a kütyü, a cég mossa kezeit. Mi a teendő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d940058d-6334-4655-a5bd-212dcd4a41e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnehezebben villanyszerelőt, kőművest és vízvezeték-szerelőt lehet találni.","shortLead":"A legnehezebben villanyszerelőt, kőművest és vízvezeték-szerelőt lehet találni.","id":"20191021_kontar_szaki_felujitas_epitkezes_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d940058d-6334-4655-a5bd-212dcd4a41e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27ebbb8-f84b-4044-b302-7efea93ecc0a","keywords":null,"link":"/kkv/20191021_kontar_szaki_felujitas_epitkezes_felmeres","timestamp":"2019. október. 21. 15:53","title":"Sok a kontár szaki egy új felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e72bba1-ba3c-4340-957e-3be0a3888e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook böngészős felületét tesztelő újságírók már láthatták, milyen lesz az oldal új külleme, amely a mobilappokból jól ismert sötét módot is megkapja.","shortLead":"A Facebook böngészős felületét tesztelő újságírók már láthatták, milyen lesz az oldal új külleme, amely a mobilappokból...","id":"20191021_facebook_sotet_mod_uj_kinezet_dizajn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e72bba1-ba3c-4340-957e-3be0a3888e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a611630f-0ba9-46b4-b72f-d47c1e9742c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_sotet_mod_uj_kinezet_dizajn","timestamp":"2019. október. 21. 19:33","title":"Rá sem fog ismerni, úgy megváltozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő offshore cége vette meg, még 2015-ben. ","shortLead":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő...","id":"201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a577b589-20b9-4565-a060-1ba28ce6da3b","keywords":null,"link":"/360/201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","timestamp":"2019. október. 21. 10:00","title":"Újabb milliárdokat hozott ide a pápai húskombinát körül feltűnő tajvani üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának felelt meg. ","shortLead":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának...","id":"20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae504234-ecad-43a6-8831-58db44ed7d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","timestamp":"2019. október. 21. 16:24","title":"Magyarország 2,7 százalékot faragott az államháztartási hiányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","shortLead":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","id":"20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61fc31d-011a-495e-9b57-64f6a25ea73d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","timestamp":"2019. október. 21. 21:36","title":"Hirtelen kétszer annyian lettek a kisberényi választók, új szavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX. kerület cége nem működött szabályszerűen. A IX. kerület cége működteti a parkolást, erről több leleplező cikk is született.\r

\r

","shortLead":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX...","id":"20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34917f7b-ea6e-4926-b78b-9d4cb2ec232b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","timestamp":"2019. október. 21. 12:10","title":"A ferencvárosi parkolócéget is elkaszálta a ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f9da7d-7176-41c0-a456-cb570f7a5256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi vízilabdázó, a jobbikos Steinmetz Ádám az athéni olimpián nyert aranyérmét szorongatva kérdezte Orbán Viktort a győri polgármester szexbotrányáról. ","shortLead":"A korábbi vízilabdázó, a jobbikos Steinmetz Ádám az athéni olimpián nyert aranyérmét szorongatva kérdezte Orbán Viktort...","id":"20191021_orban_viktor_borkai_zsolt_steinmetz_adam_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f9da7d-7176-41c0-a456-cb570f7a5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d581de-8e7f-4350-8663-c7ad14e3621c","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_orban_viktor_borkai_zsolt_steinmetz_adam_orszaggyules","timestamp":"2019. október. 21. 19:39","title":"Megszólalt Orbán a Borkai-videóról: „Beteg dolog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]