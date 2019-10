Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac0717f-f08a-4f14-b5d4-460a56650355","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság máris megérzi Nagy-Britannia távolodását az Európai Uniótól: a kölcsönös külkereskedelmi forgalom zsugorodik, a brit befektetések csökkennek, a brit cégek egyre kevesebb embert foglalkoztatnak Magyarországon. ","shortLead":"A magyar gazdaság máris megérzi Nagy-Britannia távolodását az Európai Uniótól: a kölcsönös külkereskedelmi forgalom...","id":"201943__brexitveszelyek__romlo_kilatasok__erzekeny_forint__belul_tagasabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac0717f-f08a-4f14-b5d4-460a56650355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22c74bd-0487-4314-9758-77c9f1541c8f","keywords":null,"link":"/360/201943__brexitveszelyek__romlo_kilatasok__erzekeny_forint__belul_tagasabb","timestamp":"2019. október. 28. 07:00","title":"Ha Magyarország érdekeit nézi, jobb, ha nem drukkol a Brexitnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3269d1-2f3d-49c1-8daf-9aae4f3df8e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szomszédoknak akar segíteni, de csalók és feljelentgetők előtt is utat nyit egy sikeres amerikai internetes szolgáltatás.","shortLead":"A szomszédoknak akar segíteni, de csalók és feljelentgetők előtt is utat nyit egy sikeres amerikai internetes...","id":"201943__eszomszedsag__nextdoor__bekamerazva__digitalis_kukucskalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb3269d1-2f3d-49c1-8daf-9aae4f3df8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f771e817-7d96-4ff5-877e-36ccda08b3be","keywords":null,"link":"/360/201943__eszomszedsag__nextdoor__bekamerazva__digitalis_kukucskalas","timestamp":"2019. október. 28. 15:30","title":"Amerikában működik „a szomszédok Facebookja”, a csalók is megkedvelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67cb3ca-7d4f-48a6-9538-1e97f5b454ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anya és viharban született lánya is jól vannak. ","shortLead":"Anya és viharban született lánya is jól vannak. ","id":"20191028_Tornado_Texas_mosokonyha_baba_szuletes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67cb3ca-7d4f-48a6-9538-1e97f5b454ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44f57a0-f7ff-46ae-ba84-5a520167debe","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Tornado_Texas_mosokonyha_baba_szuletes","timestamp":"2019. október. 28. 10:33","title":"Lecsapott a tornádó, a mosókonyhában, gyertyafénynél született meg egy baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaaf961-9629-4530-8b6c-29371a2a77e1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az autonóm autók fejlesztése lassabban halad, jövőjük nehezebben jósolható meg, mint kezdetben hinni lehetett. ","shortLead":"Az autonóm autók fejlesztése lassabban halad, jövőjük nehezebben jósolható meg, mint kezdetben hinni lehetett. ","id":"201943__onvezeto_autok__dugobol_dugoba__elore_anemzeti_utakon__soforszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfaaf961-9629-4530-8b6c-29371a2a77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470b648f-1b9a-4af0-8b45-e0af875c64f0","keywords":null,"link":"/360/201943__onvezeto_autok__dugobol_dugoba__elore_anemzeti_utakon__soforszolgalat","timestamp":"2019. október. 28. 13:30","title":"Drágák és még nagyobb dugókhoz vezethetnek az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","shortLead":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","id":"20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e8951-3072-41af-90eb-7d22e7f36c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","timestamp":"2019. október. 28. 21:39","title":"Különleges amerikai repülő szeli kedden Budapest egét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"250 Facebook-alkalmazott írta alá azt a nyílt levelet, amellyel azt szeretnék elérni, a cég vezetése gondolja újra a politikai hirdetések szabályozását.","shortLead":"250 Facebook-alkalmazott írta alá azt a nyílt levelet, amellyel azt szeretnék elérni, a cég vezetése gondolja újra...","id":"20191029_facebook_politikai_hirdetes_hirdetesi_szabalyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b952167-90e5-4e4e-b4b6-7f9674538b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_facebook_politikai_hirdetes_hirdetesi_szabalyzat","timestamp":"2019. október. 29. 08:33","title":"250 Facebook-alkalmazott írt levelet Zuckerbergnek, elegük lett a kamuzó politikusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogfosztás miatt két bank részvényesei az Európai Emberi Jogok Bíróságához fordultak öt évvel ezelőtt. A takarékszövetkezeti integráció napokon belül lezárul, de nem kis fejtörést okozhat, ha az EJEB annak a több száz részvényesnek ad igazat, akik nem nyugodtak bele, hogy egyszerűen lenyúlta az állam a vagyonukat. A többség, kis döccenőkkel, de lenyelte a békát.","shortLead":"Jogfosztás miatt két bank részvényesei az Európai Emberi Jogok Bíróságához fordultak öt évvel ezelőtt...","id":"20191028_takarekszovetkezet_integracio_kisreszvenyesek_ejeb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb212039-bad7-4608-91b9-39eb47d80811","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_takarekszovetkezet_integracio_kisreszvenyesek_ejeb","timestamp":"2019. október. 28. 17:00","title":"Zavart okozhat a takarékszövetkezetek bekebelezésében egy strasbourgi per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Sorra zárnak be a kisebb boltok az országban.","shortLead":"Sorra zárnak be a kisebb boltok az országban.","id":"20191029_258_ezer_forint_a_bolti_dolgozok_atlagfizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5663379e-4ec2-4257-9fc0-33ee6cd37424","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_258_ezer_forint_a_bolti_dolgozok_atlagfizetese","timestamp":"2019. október. 29. 07:36","title":"258 ezer forint a bolti dolgozók átlagfizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]