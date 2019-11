Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","shortLead":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","id":"20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73c19c-89e1-4878-83a2-ac22d0c92135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","timestamp":"2019. november. 14. 09:38","title":"Hasít a magyar gazdaság, az elemzők is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","shortLead":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","id":"20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a3d87d-bc9c-4603-982e-7a4efdb577e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","timestamp":"2019. november. 14. 18:48","title":"7,4-es földrengés volt Indonéziában, cunamiriadót hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról számolt be, hogy nincs rendben, hogy még csak a bűnügyi felügyeletét sem rendelték el a férfinak.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról...","id":"20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df35be8a-1f9e-4046-bda7-6d8c4da9ea78","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Megtorlástól tart a brutálisan megvert bujáki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl.","shortLead":"Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl.","id":"20191114_dombovar_tiszteletdij_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3d0816-3024-4b6e-8975-6809e871fb86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_dombovar_tiszteletdij_kepviselo","timestamp":"2019. november. 14. 06:03","title":"Dombóváron csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és biztosítsák a sajtószabadságot. Azt pedig már csütörtök reggeli európai parlamenti meghallgatása előtt leszögezte, \"nem kérek és fogadok el utasítást egyetlen kormánytól – beleértve a magyart\". ","shortLead":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és...","id":"20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb62f3-6701-4e9c-b685-92bb2ca82a96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. november. 13. 18:40","title":"Meghallgatása előtt már elhatárolódott a kormányzati befolyástól Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ada8920-c1ba-469d-8d30-b3174206456d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a 60-as évek elejére visszarepítő különleges német kabriónak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Ennek a 60-as évek elejére visszarepítő különleges német kabriónak alaposan megkérik az árát.","id":"20191114_kicsi_regi_piros_es_nyitott_tetos_ez_a_450_millio_forintert_kinalt_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ada8920-c1ba-469d-8d30-b3174206456d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0fb022-5aea-43f9-8d64-49ef51d607e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_kicsi_regi_piros_es_nyitott_tetos_ez_a_450_millio_forintert_kinalt_porsche","timestamp":"2019. november. 14. 06:41","title":"Kicsi, régi, piros és nyitott tetős ez a 450 millió forintért kínált Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","shortLead":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","id":"20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e1a6a-4801-4fad-a1e2-ebe88831df0f","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","timestamp":"2019. november. 13. 11:30","title":"Kizártak az Oscar-versenyből egy osztrák filmet, mert túl sok benne az angol szöveg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]