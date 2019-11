Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő, nekropoliszáról és lépcsős piramisáról híres Szakkarában.","shortLead":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre...","id":"20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9bbbf8-5c26-4916-a5b4-a1b135e424b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","timestamp":"2019. november. 12. 19:03","title":"Egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb szerveknél.","shortLead":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb...","id":"20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf285403-be90-40a9-ac8f-5abc1bfb32d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","timestamp":"2019. november. 14. 08:52","title":"Létszámstopot rendeltek el a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanúkihallgatásra hívták be őket. 