[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten jellemzően 215 és 270 ezer forint között vannak a kiskereskedelmi fizetések.","shortLead":"Budapesten jellemzően 215 és 270 ezer forint között vannak a kiskereskedelmi fizetések.","id":"20191113_Egyre_nagyobb_a_kulonbseg_az_aruhazlancok_berkoltsegei_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859a0a7-f014-48b0-934a-9abb8264e7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Egyre_nagyobb_a_kulonbseg_az_aruhazlancok_berkoltsegei_kozott","timestamp":"2019. november. 13. 06:17","title":"Egyre nagyobb a különbség az áruházláncok bérköltségei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","shortLead":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","id":"20191114_tudopestis_beteg_peking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664f302-8723-42a3-83cc-d9ebf5ab6bcc","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_tudopestis_beteg_peking","timestamp":"2019. november. 14. 05:07","title":"Pestises betegeket kezelnek Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett még bízik az igazságszolgáltatásban, és arra kéri az embereket, hogy ne önbíráskodjanak.","shortLead":"Orosz Bernadett még bízik az igazságszolgáltatásban, és arra kéri az embereket, hogy ne önbíráskodjanak.","id":"20191113_Ha_legkozelebb_talalkozunk_en_biztosan_halott_leszek__megszolalt_a_felismerhetetlensegig_bantalmazott_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b67c7cc-94c3-49e1-b346-ba2616907933","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Ha_legkozelebb_talalkozunk_en_biztosan_halott_leszek__megszolalt_a_felismerhetetlensegig_bantalmazott_no","timestamp":"2019. november. 13. 09:55","title":"„Ha legközelebb találkozunk, én biztosan halott leszek” – megszólalt a felismerhetetlenségig megvert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon kommentálta, hogy a kormány szigorítaná az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon kommentálta, hogy a kormány szigorítaná az Országgyűlés működését és a képviselők...","id":"20191113_Kocsis_Mate_Anarchistak_sorakozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc22e0b-8cb3-4e5d-ac8e-0bcf53764f67","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kocsis_Mate_Anarchistak_sorakozo","timestamp":"2019. november. 13. 20:38","title":"Kocsis Máté: Anarchisták, sorakozó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","shortLead":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","id":"20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1cb907-391f-4636-9311-e7d47f3366f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","timestamp":"2019. november. 14. 11:21","title":"Hogy áll az Audi, a BMW és a Mercedes csatája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gázai terroristák célzott likvidálásának folytatásáról beszélt az izraeli külügyminiszter a hadsereg rádiójában csütörtök reggel.","shortLead":"A gázai terroristák célzott likvidálásának folytatásáról beszélt az izraeli külügyminiszter a hadsereg rádiójában...","id":"20191114_Izraeli_kulugyminiszter_bejelentette_hogy_folytatodhatnak_a_celzott_likvidalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4560f63-6fe2-4aee-be06-43e3bc00b0f2","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Izraeli_kulugyminiszter_bejelentette_hogy_folytatodhatnak_a_celzott_likvidalasok","timestamp":"2019. november. 14. 07:56","title":"Izraeli külügyminiszter bejelentette, hogy folytatódhatnak a célzott likvidálások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön Szigetszentmiklóssal. A kisvárosoknál az élbolyba tartozik még a Velencei-tónál lévő Gárdony és Velence, illetve Hajdúszoboszló, Siófok és Balatonalmádi.\r

","shortLead":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön...","id":"20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dca69cc-fcf2-4a74-89de-39c1ec36af82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","timestamp":"2019. november. 14. 10:35","title":"Három magyar város mágnesként vonzza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma. Nemcsak a hatóságoknak, hanem a fuvarozó cégeknek is meggyűlik velük a bajuk, ha nem figyel a kamionsofőr, tiltott embercsempészetért akár börtönbe is kerülhet. Ez a veszély 2015 után megint egyre inkább fenyegeti a magyar kamionosokat is. ","shortLead":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális...","id":"20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4b1ab-3eb6-4f77-b315-c995e5b7bb55","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","timestamp":"2019. november. 13. 06:30","title":"\"Legyen óvatos, legyen éber\" – így indítják útnak a magyar kamionosokat a migránsok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]