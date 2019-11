Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna nézett utána a szabályoknak.","shortLead":"Az Adózóna nézett utána a szabályoknak.","id":"20191114_elbocsatas_facebook_poszt_szabalyozas_munka_torvenykonyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5feab-afaa-4969-b665-7f586c8793a2","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_elbocsatas_facebook_poszt_szabalyozas_munka_torvenykonyve","timestamp":"2019. november. 14. 15:18","title":"Akár egy Facebook-poszt miatt is ki lehet rúgni valakit a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy utas rosszul lett.","shortLead":"Egy utas rosszul lett.","id":"20191114_Leallt_az_1es_villamos_egy_szakaszon_mert_egy_utas_rosszul_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5996f66f-f22a-4e41-a3d6-dfa8c603e2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Leallt_az_1es_villamos_egy_szakaszon_mert_egy_utas_rosszul_lett","timestamp":"2019. november. 14. 08:18","title":"Leállt az 1-es villamos egy szakaszon, mert egy utas rosszul lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha befejeződik az útfelújítás. ","shortLead":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha...","id":"20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5c01a4-aee3-463f-b8b8-8c9663ae44bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","timestamp":"2019. november. 14. 20:16","title":"Csak az utca egyik felét csinálják meg Csepel határában, háborognak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313aed35-6b62-4da8-899e-029752df08df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utóbbi időben egyre többen hagyták figyelmen kívül a vontatásra, illetve a járművek terhelésére vonatkozó hazai szabályokat.\r

","shortLead":"Az utóbbi időben egyre többen hagyták figyelmen kívül a vontatásra, illetve a járművek terhelésére vonatkozó hazai...","id":"20191113_Plakatokkal_probalja_megfekezni_a_horrorkaravanokat_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=313aed35-6b62-4da8-899e-029752df08df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32492d9e-a957-4326-bc64-4377967e69ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Plakatokkal_probalja_megfekezni_a_horrorkaravanokat_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 13. 14:40","title":"Plakátokkal próbálja megfékezni a horrorkaravánokat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","shortLead":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","id":"20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffde80f6-15d2-489d-9cee-4158b3f58deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","timestamp":"2019. november. 14. 12:15","title":"Toboroz a Nokia, 120 informatikai szakembert vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön Szigetszentmiklóssal. A kisvárosoknál az élbolyba tartozik még a Velencei-tónál lévő Gárdony és Velence, illetve Hajdúszoboszló, Siófok és Balatonalmádi.\r

","shortLead":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön...","id":"20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dca69cc-fcf2-4a74-89de-39c1ec36af82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","timestamp":"2019. november. 14. 10:35","title":"Három magyar város mágnesként vonzza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","shortLead":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","id":"20191114_tudopestis_beteg_peking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664f302-8723-42a3-83cc-d9ebf5ab6bcc","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_tudopestis_beteg_peking","timestamp":"2019. november. 14. 05:07","title":"Pestises betegeket kezelnek Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","shortLead":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","id":"20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff60-51bf-4003-950c-62813d05e685","keywords":null,"link":"/elet/20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","timestamp":"2019. november. 14. 15:12","title":"Tavaszias hétvége következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]