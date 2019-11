Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf7bdf33-ead0-4359-8bd9-f4c6e3ba2c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic bejelentette, hogy 2020 márciusában világpremierrel mutatja be a Kozmosz című dokusorozat új évadát. A műsort ezúttal is a neves asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson vezeti.","shortLead":"A National Geographic bejelentette, hogy 2020 márciusában világpremierrel mutatja be a Kozmosz című dokusorozat új...","id":"20191114_kozmosz_lehetseges_vilagok_sorozat_cosmos_possible_worlds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7bdf33-ead0-4359-8bd9-f4c6e3ba2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3228752-4fe8-4101-8656-db0a723fbc13","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_kozmosz_lehetseges_vilagok_sorozat_cosmos_possible_worlds","timestamp":"2019. november. 14. 15:03","title":"Visszatér a kultikus űrsorozat, folytatódik a Kozmosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság honlapjára csütörtökön kikerült, hogy a \"lúgos orvos\", Bene Krisztián alkotmányjogi panaszát a jövő kedden tárgyalják.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság honlapjára csütörtökön kikerült, hogy a \"lúgos orvos\", Bene Krisztián alkotmányjogi panaszát a jövő...","id":"20191114_alkotmanybirosag_lugos_orvos_panasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a6e84c-d83a-4fcd-b8a6-3593f0894112","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_alkotmanybirosag_lugos_orvos_panasz","timestamp":"2019. november. 14. 11:58","title":"A jövő héten tárgyalja az Alkotmánybíróság a lúgos orvos panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most metoo-kampány bontakozik ki.","shortLead":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most...","id":"20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e03d99-26a8-46db-99dc-9c72f96f077b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","timestamp":"2019. november. 16. 07:32","title":"Miért nem lehet szemüveges egy nő a munkahelyén Japánban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a736bac-02db-4dc6-9fd5-ccfbe827c5f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Algoritmussal nyomozzák ki az álhírek eredetét Litvániában, ahol igen erős az orosz zavarkeltés. ","shortLead":"Algoritmussal nyomozzák ki az álhírek eredetét Litvániában, ahol igen erős az orosz zavarkeltés. ","id":"201946_alhirkereses_orosz_hamissag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a736bac-02db-4dc6-9fd5-ccfbe827c5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b40696-118b-41df-a338-a7ab63bba6e8","keywords":null,"link":"/360/201946_alhirkereses_orosz_hamissag","timestamp":"2019. november. 14. 12:00","title":"Egy új szoftver 2 perc alatt kideríti egy hírről, hogy igaz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lemondatott államfő, Evo Morales pártjának parlamenti képviselőivel új választások megtartásáról állapodott meg csütörtökön a bolíviai átmeneti kormány. Ez hozzájárulhat a belpolitikai válság rendezéséhez a latin-amerikai országban.\r

","shortLead":"A lemondatott államfő, Evo Morales pártjának parlamenti képviselőivel új választások megtartásáról állapodott meg...","id":"20191115_bolivia_uj_valasztas_evo_morales_elnoki_poszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd91e629-86d3-4251-af15-68c51f030b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_bolivia_uj_valasztas_evo_morales_elnoki_poszt","timestamp":"2019. november. 15. 06:59","title":"Új választások jönnek Bolíviában, miután elmenekült az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","shortLead":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","id":"20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8ebd8f-474c-4e43-9d70-0c36926a7b9a","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2019. november. 15. 08:58","title":"Archie-ról egy eddig nem látott képet tett közzé Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-REC Kft. kínai partnerével.","shortLead":"Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-REC Kft. kínai partnerével.","id":"20191114_vasuti_osszekottetest_alakitananak_ki_zahony_es_kina_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62dcf3d-6538-4894-b113-9256386bfd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_vasuti_osszekottetest_alakitananak_ki_zahony_es_kina_kozott","timestamp":"2019. november. 14. 18:39","title":"Vasúti összeköttetést alakítanának ki Záhony és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","shortLead":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","id":"20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbcf074-0c5f-4253-bc88-7383700cd884","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","timestamp":"2019. november. 15. 09:19","title":"Szomorkodhat Farkas Flórián, elvesztették a többségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]