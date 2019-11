Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta, a gesztus egy új politikai kultúra része.","shortLead":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta, a gesztus egy új politikai kultúra része.","id":"20191116_Egy_normalis_demokraciaban_Tarlos_Istvannak_jar_az_emelt_vegkielegites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260d58b-7116-4cdd-ba1a-e431341e558f","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Egy_normalis_demokraciaban_Tarlos_Istvannak_jar_az_emelt_vegkielegites","timestamp":"2019. november. 16. 09:40","title":"„Egy normális demokráciában Tarlós Istvánnak jár az emelt végkielégítés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","shortLead":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","id":"20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff60-51bf-4003-950c-62813d05e685","keywords":null,"link":"/elet/20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","timestamp":"2019. november. 14. 15:12","title":"Tavaszias hétvége következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07124fc-49e8-462c-b716-0cb09fb31d1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az androidos világban egymás után jelennek meg olyan okostelefonok, amelyek ujjlenyomat-olvasója már a kijelzőbe van építve, az iPhone-nál még várat magára ez a jellemző. Lehet, hogy még az Apple Watch is megelőzi?","shortLead":"Miközben az androidos világban egymás után jelennek meg olyan okostelefonok, amelyek ujjlenyomat-olvasója már...","id":"20191114_apple_watch_szabadalom_oraszijba_epitett_antenna_touchid_a_kijelzoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f07124fc-49e8-462c-b716-0cb09fb31d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a795b3de-22be-41e2-8ea9-460c0e760bbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_watch_szabadalom_oraszijba_epitett_antenna_touchid_a_kijelzoben","timestamp":"2019. november. 14. 13:03","title":"Az Apple új ötlete: óraszíjba lehetne tenni a mobilantennát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bácskai János nem tart attól, hogy Baranyi Krisztina olyasmit talál a kerület szerződéseinek átvizsgálásakor, ami bajba sodorhatja.","shortLead":"Bácskai János nem tart attól, hogy Baranyi Krisztina olyasmit talál a kerület szerződéseinek átvizsgálásakor, ami bajba...","id":"20191115_bacskai_janos_baranyi_krisztina_ix_kerulet_polgarmester_kepviselo_testulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7bd502-2190-4422-ad2d-91a89ba8922a","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_bacskai_janos_baranyi_krisztina_ix_kerulet_polgarmester_kepviselo_testulet","timestamp":"2019. november. 15. 14:24","title":"Fideszes elődje Baranyi Krisztináról: Látványpolitizálásban és politikai kommunikációban erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis trükkel most egyszerűbbé tette.","shortLead":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis...","id":"20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be88d22-156e-44de-8faf-603de82f9aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","timestamp":"2019. november. 15. 08:03","title":"Imádni fogja a Google Maps új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b4f4f-a445-4dc7-b918-5e77e7f2b929","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy lisszaboni sebész szerint az orvosoknak minden páciensnél rá kellene kérdezniük, hogy milyen kiegészítő készítményt szednek.","shortLead":"Egy lisszaboni sebész szerint az orvosoknak minden páciensnél rá kellene kérdezniük, hogy milyen kiegészítő készítményt...","id":"20191114_gyogynoveny_terapia_rakbeteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc5b4f4f-a445-4dc7-b918-5e77e7f2b929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926da460-f2ff-4f3b-8f5a-dbcd9be08bed","keywords":null,"link":"/elet/20191114_gyogynoveny_terapia_rakbeteg","timestamp":"2019. november. 14. 13:53","title":"A gyógynövényes terápiák többet árthatnak, mint segíthetnek a rákos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","shortLead":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","id":"20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0acf-b1fa-475b-b3b2-e990ce4b712c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","timestamp":"2019. november. 15. 08:34","title":"Ellenőrizze a téli gumiját, mielőtt a rendőr teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","shortLead":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","id":"20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573400c6-1f10-411d-baab-9322a1c46c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","timestamp":"2019. november. 14. 19:13","title":"Valaki egy fűnyírót tett a sínekre Dunakeszi és Göd között, milliós kár keletkezett a vonatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]