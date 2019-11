Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","shortLead":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","id":"20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9423c-479b-4ea0-8a9a-46c7be923c73","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","timestamp":"2019. november. 19. 15:12","title":"Sok magyar szurkolót ér kellemetlen meglepetés a walesi meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","shortLead":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","id":"20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87eb4fa-5238-4021-b072-b6414f232836","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","timestamp":"2019. november. 20. 09:21","title":"Megérkezett a VW Passat elektromos utódja, ami közel 600 kilométeres hatótávú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739279de-e975-442a-aacf-9b0558f5e360","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","timestamp":"2019. november. 20. 06:30","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi megaláztatásának. A nő nevére hitelt vettek fel, amivel sakkban tartják, de a rendőrség nem segít.","shortLead":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi...","id":"20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5129c6f-04c7-4fd4-9960-64181a3a5122","keywords":null,"link":"/360/20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","timestamp":"2019. november. 19. 19:00","title":"Doku360: \"Most meghaltál, azt írtad alá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16be3f0-785a-45ba-b8ff-1808f760b4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre a Samsung.","shortLead":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre...","id":"20191119_samsung_galaxy_note_10_star_wars_special_edition_csomag_skywalker_kora_fim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b16be3f0-785a-45ba-b8ff-1808f760b4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24640965-e071-42ba-b9f0-014bd0a85cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_samsung_galaxy_note_10_star_wars_special_edition_csomag_skywalker_kora_fim","timestamp":"2019. november. 19. 11:03","title":"Minden Star Wars-rajongó imádni fogja a Samsung új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be a Telenor.","shortLead":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be...","id":"20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b53359-2111-4c7f-b1e4-eb1b1607bbc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","timestamp":"2019. november. 20. 13:03","title":"Ritkaságszámba menő androidos mobilokkal erősíti kínálatát a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zirci Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott ítéletet, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.\r

","shortLead":"A Zirci Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott ítéletet, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.\r

","id":"20191120_pesti_sracok_komment_zaklatas_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f98a64-12a3-4b2e-a531-81ad0f63f363","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_pesti_sracok_komment_zaklatas_itelet","timestamp":"2019. november. 20. 12:17","title":"Fél évre ítéltek zaklatás miatt egy kommentelőt, aki beszólt egy Pesti Srácok-munkatársnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre nagyszabású bejelentést ígér.","shortLead":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre...","id":"20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d95730-723e-4ae9-8a5e-394c1180d285","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","timestamp":"2019. november. 19. 13:03","title":"Új Half-Life játék jön, és már csak kettőt kell aludni, mire kiderülnek a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]