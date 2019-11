Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d6c143-6174-4dd9-ab70-ab22e452562a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svájci hatóságok már keresték egy ideje az autót.","shortLead":"A svájci hatóságok már keresték egy ideje az autót.","id":"20191119_510_loeros_lopott_MercedesAMG_GT_bukkant_fel_Roszken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d6c143-6174-4dd9-ab70-ab22e452562a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0fe7e3-2eca-4f63-8c3f-1f3e0daff25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_510_loeros_lopott_MercedesAMG_GT_bukkant_fel_Roszken","timestamp":"2019. november. 19. 15:28","title":"510 lóerős lopott Mercedes-AMG GT bukkant fel Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be a Telenor.","shortLead":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be...","id":"20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b53359-2111-4c7f-b1e4-eb1b1607bbc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","timestamp":"2019. november. 20. 13:03","title":"Ritkaságszámba menő androidos mobilokkal erősíti kínálatát a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Handke egy interjúban azt mondta, sohasem hajolt meg Slobodan Milosevic előtt, de a Nyugatot hibáztatta a balkáni háború kirobbantásáért. ","shortLead":"Peter Handke egy interjúban azt mondta, sohasem hajolt meg Slobodan Milosevic előtt, de a Nyugatot hibáztatta a balkáni...","id":"20191120_Peter_Handke_Egy_szot_sem_lehet_elitelni_amit_Jugoszlaviarol_irtam_Ez_irodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d8eed4-d19b-41c6-ab41-989fbe93e2cf","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Peter_Handke_Egy_szot_sem_lehet_elitelni_amit_Jugoszlaviarol_irtam_Ez_irodalom","timestamp":"2019. november. 20. 20:43","title":"Peter Handke: \"Egy szót sem lehet elítélni, amit Jugoszláviáról írtam. Ez irodalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olcsóság gyakran kompromisszumokkal jár, és nincs ez másképp a mobiltelefonoknál sem. Egy kiberbiztonsági cég ijesztő dolgokra figyelmeztet.","shortLead":"Az olcsóság gyakran kompromisszumokkal jár, és nincs ez másképp a mobiltelefonoknál sem. Egy kiberbiztonsági cég...","id":"20191119_olcso_androidos_telefon_kryptowire_gyari_alkalmazasok_elore_telepitett_programok_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7b987a-6424-4136-98fa-b2af0b83a6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_olcso_androidos_telefon_kryptowire_gyari_alkalmazasok_elore_telepitett_programok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. november. 19. 08:03","title":"Olcsón venne androidos telefont? Jobb, ha nagyon vigyáz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","shortLead":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","id":"20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3767a-a463-48a9-9d4d-421516662ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 20. 21:26","title":"Összekeverte a két Zrínyi Miklóst egy KDNP-s a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","shortLead":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","id":"20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b13b7-c372-4e3b-b011-9d1c933d2752","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","timestamp":"2019. november. 19. 11:21","title":"Tisztán villanyautóként támad a Toyota népszerű hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b129f5-4121-4876-8e17-f597e4880370","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megérte beruházni 190 milliárd forintot. A számítása néhol talán kicsit túlzó, de végre lelepleződik Soros György gonosz terve nemzeti stadionunk ellen. Kiderül az is, hogyan lesz Erdogannak saját városa Magyarországon, s annak mi köze a Puskás Arénához.","shortLead":"Litkai Gergely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megérte beruházni 190 milliárd forintot. A számítása néhol...","id":"20191120_Duma_Aktual_Puskas_Arena_a_szamok_nyelven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b129f5-4121-4876-8e17-f597e4880370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766278ee-729a-4ec7-8fc7-cc9dcd7f5e56","keywords":null,"link":"/360/20191120_Duma_Aktual_Puskas_Arena_a_szamok_nyelven","timestamp":"2019. november. 20. 19:00","title":"Csak 709 telt házas Madonna-koncert kell – Puskás Aréna-matek a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]