[{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Kossuth rádióban idézte az Ismerős Arcok Nélküled című számát. Mi egy vérből valók vagyunk, összetartozunk – mondta. Sorosozott, migránsozott is. „Beleugrik a majom a vízbe” – figyelmeztetett.","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Kossuth rádióban idézte az Ismerős Arcok Nélküled című számát. Mi egy vérből valók vagyunk...","id":"20191122_Orban_Cudar_allapotok_vannak_nehez_evek_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69764b6d-b1b1-48c8-a43f-d881ca4bb35c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Orban_Cudar_allapotok_vannak_nehez_evek_jonnek","timestamp":"2019. november. 22. 08:00","title":"Orbán: Cudar állapotok vannak, nehéz évek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","shortLead":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","id":"20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e032af-685b-4012-bf2f-542defa293b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","timestamp":"2019. november. 21. 15:06","title":"104-ből 100 sertésnél bukkant problémákra a Nébih Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök ellen Alekszej Navalnij alapítványa nyújtott be keresetet.","shortLead":"Az orosz elnök ellen Alekszej Navalnij alapítványa nyújtott be keresetet.","id":"20191121_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij_korrupcio_elleni_kuzdelem_alapitvany_fbk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc8706-c67c-4d4d-a3b0-05e6067ee77e","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij_korrupcio_elleni_kuzdelem_alapitvany_fbk","timestamp":"2019. november. 21. 18:21","title":"Beperelték Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta a Borkai-féle szexvideót.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta...","id":"20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f48506-6e83-4f52-95c0-779d27226ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","timestamp":"2019. november. 23. 08:28","title":"Magyar Nemzet: szorul a hurok a Borkai-féle Ördög ügyvédje körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel november 7-én, amikor Budapesten járt a török Erdogan elnök. Az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította.","shortLead":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel...","id":"20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1c5524-e914-426f-9021-a21a6bab787e","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 22. 14:00","title":"Késsel jelent meg egy férfi az Erdogan elleni tüntetésen, 48 óra közérdekű munkára ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","shortLead":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","id":"20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c7b5a-fdd1-4634-850d-11ec8aab5e06","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","timestamp":"2019. november. 22. 04:00","title":"Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","id":"20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff540745-9fe9-4686-a50e-943ba11b57c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","timestamp":"2019. november. 21. 20:30","title":"Átvándorolt Tiborczhoz egy tetszetős szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b61cf8-c80a-45a6-92c3-d236e8401090","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkája elsőként egy kompakt divatterepjáróba szerelt tisztán elektromos hajtásláncot. ","shortLead":"A Toyota prémiummárkája elsőként egy kompakt divatterepjáróba szerelt tisztán elektromos hajtásláncot. ","id":"20191122_a_lexus_is_beallt_a_sorba_itt_az_elso_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b61cf8-c80a-45a6-92c3-d236e8401090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a8be99-58d1-4ca9-9a09-e2ca11908daa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_a_lexus_is_beallt_a_sorba_itt_az_elso_villanyautoja","timestamp":"2019. november. 22. 09:21","title":"A Lexus is beállt a sorba, itt az első villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]